۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۹

حزب دمکرات کردستان: زیاده‌خواهی اتحادیه میهنی مانع تشکیل دولت شده است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- زانا ملا خالد، مسئول شاخه دو حزب دمکرات با انتقاد از افزایش مطالبات اتحادیه میهنی، تأکید کرد که گزینه انتخابات همچنان در دسترس و حزب دمکرات برای آن آماده است.

به گزارش کردپرس، زانا ملا خالد، مسئول شاخه دوم حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که برای تشکیل دولت، اتحادیه میهنی فراتر از سهم خود مطالبە می‌کند و در مقابل، ما نیز برای برگزاری انتخابات آمادگی داریم.

زانا ملا خالد در یک نشست خبری گفت: برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی خواسته‌های خود را بیش از حد افزایش داده و به همین دلیل روند تشکیل دولت به این شکل متوقف مانده است.

او همچنین افزود: حزب دمکرات برای برگزاری انتخابات آماده است و این گزینه در هر زمان در دسترس است، البته نیازمند طی شدن روندهای قانونی است.

مسئول شاخه دوم حزب دمکرات تأکید کرد که نباید اراده و رأی مردم کردستان قربانی شود و لازم است این مسئله هرچه زودتر تعیین‌تکلیف گردد.

