به گزارش کردپرس، زانا ملا خالد، مسئول شاخه دوم حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که برای تشکیل دولت، اتحادیه میهنی فراتر از سهم خود مطالبە میکند و در مقابل، ما نیز برای برگزاری انتخابات آمادگی داریم.
زانا ملا خالد در یک نشست خبری گفت: برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی خواستههای خود را بیش از حد افزایش داده و به همین دلیل روند تشکیل دولت به این شکل متوقف مانده است.
او همچنین افزود: حزب دمکرات برای برگزاری انتخابات آماده است و این گزینه در هر زمان در دسترس است، البته نیازمند طی شدن روندهای قانونی است.
مسئول شاخه دوم حزب دمکرات تأکید کرد که نباید اراده و رأی مردم کردستان قربانی شود و لازم است این مسئله هرچه زودتر تعیینتکلیف گردد.
