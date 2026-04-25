در پی بالا گرفتن اختلافات میان دو حزب حاکم در اقلیم کردستان، سازمان ضدترور (CTG) در بیانیهای صریح، اتهام «سرقت سلاحهای ائتلاف» را به چالش کشید. در این اطلاعیه با تفکیک فنی میان موشکهای روسی «گراد» و تجهیزات آمریکایی، اعلام شده است که سناریوسازیهای رسانهای نمیتواند بر تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا پیرامون فعالیتهای مالی مقامات ارشد اربیل سایه بیندازد؛ بیانیهای که نشاندهنده تعمیق شکاف امنیتی-سیاسی در ساختار دو ادارهای اقلیم است.
اطلاعیهای از سوی مدیریت کل ضدترور (CTG)
مجموعهای از رسانههای تحتفرمانِ معاون دوم رئیس حزب دمکرات [کردستان]، با انتشار ویدئویی در تلاشند تا دستان آلوده خود را با نام فرماندهی کل ضدترور و اتحادیه میهنی کردستان پاک کنند.
تصاویری از چندین کامیون نظامی منتشر شده و ادعا شده است که اینها سلاحهایی هستند که از سوی آمریکا برای ایران ارسال شده و اکنون توسط ضدترور ضبط شدهاند!
تنها اندکی دانش نظامی لازم است تا تشخیص داده شود سلاحهایی که در پشت این کامیونها دیده میشوند، روسی و از نوع موشکهای «گراد» هستند و آمریکایی نیستند. حتی اگر آمریکایی هم میبودند، برای فرماندهی کل ضدترور که همپیمان دائمی ایالات متحده آمریکا در چارچوب جنگ علیه تروریسم است، موضوعی کاملاً طبیعی محسوب میشد.
ذکر این نکته ضروری است که نه تنها چندین محموله بزرگ سلاح، بلکه اگر یک «سوزن» هم در این اقلیم مفقود شود، مسئولیت آن با «مسرور» است؛ چرا که او به ظاهر رئیس دولت است. این سناریوسازیها و دروغهای پوچی که به پیشه روزانه مسرور و اطرافیانش تبدیل شده، نمیتواند سرپوشی بر فضاحت و رسوایی برادرانش باشد؛ پروندهای که اکنون توسط وزارت دادگستری آمریکا تحت لایحه تحقیقی است و میلیونها دلار آنها به دلیل کلاهبرداری، فریبکاری و رشوهخواری در قبال ارتش آمریکا توقیف شده است. آنها (خاندان بارزانی) همانند همیشه، به لکهای سیاه بر پیشانی کُردها تبدیل شدهاند.
در پایان، همگان هم ما را میشناسند و هم شما را. سهم ما حفاظت و پاسداری است؛ و سهم شما دروغ، فریبکاری و فرار!
شایان ذکر است، صفحات مجازی وابسته به حزب دمکرات کردستان از حمله سایت خبری وشه ویدیویی منتشر کرد که در آن ادعا کرده بود تصاویر این ویدیو، یک انبار تسلیحاتی سازمان ضدترور اتحادیه میهنی کردستان را نشان داده که سلاحهای امریکایی مفقود شده در آن انبار شده است.
