تغییر ناگهانی سیاست حزب دمکرات در کرکوک؛ تبریک با دسته گل به استاندار ترکمان

به گزارش کردپرس، محمد کمال، مسئول رهبری حزب دمکرات کردستان در کرکوک، به همراه هیأتی بلندپایه از حزب خود، به دیدار محمد سنعان، استاندار جدید کرکوک رفت.
رسانه خبری بوار نوشت: همانطور که در تصاویر این دیدار دیده میشود، هیأت حزب دمکرات با لبخند و با یک دسته گل سرخ، انتصاب استاندار جدید را تبریک گفتهاند.
این استقبال گرم در حالی صورت میگیرد که چند روز پیش و هنگام انتخاب استاندار جدید توسط شورای استانی کرکوک، حزب دمکرات واکنشی بسیار تند نشان داده و این روند را بهشدت رد کرده بود.
در آن زمان، رهبران این حزب با ادبیاتی تند، این انتخاب را نتیجه «توافقات پشت درهای بسته» و نادیدهگرفتن حقوق بخشهای جمعیتی کرکوک دانسته بودند، اما اکنون صحنه اهدای گل، عملاً تمام آن مواضع پیشین را زیر سؤال برده است.
این در حالی است که اگر به دو سال پیش بازگردیم، زمانی که ریبوار طه از سهم اتحادیه میهنی کردستان بهعنوان استاندار کرد کرکوک انتخاب شد، برخورد حزب دمکرات کاملاً متفاوت بود.
در آن زمان نهتنها هیچ گل و تبریکی در کار نبود، بلکه این حزب بهطور رسمی از حضور برای تبریک خودداری کرد و بهجای تعامل سیاسی، پرونده را به دادگاه فدرال عراق کشاند و شکایتی رسمی برای لغو انتخاب استاندار کرد ثبت کرد.
همچنین در طول دوره مسئولیت او، هیچگونه همکاریای با ریبوار طه بهعنوان استاندار کرکوک صورت نگرفت و حتی موانعی ایجاد شد؛ از جمله اینکه به او اجازه داده نشد بهعنوان استاندار کرکوک به شهر اربیل سفر کند.
این تحولات پرسشی جدی در میان افکار عمومی کرکوک و ناظران ایجاد کرده است: آیا معیار پذیرش یا رد مناصب در کرکوک بر پایه هویت ملی و خدماترسانی است، یا صرفاً به رقابتهای داخلی میان احزاب کرد وابسته است؟
اهدای گل به یک استاندار ترکمان پس از رد انتخاب او، و در مقابل، شکایت حقوقی و تحریم یک استاندار کرد، پیام روشنی دارد: در کرکوک، مسئله اغلب خودِ منصب نیست، بلکه این است که چه کسی بر آن تکیه زده و به کدام جبهه سیاسی تعلق دارد.
