به گزارش کردپرس، لطیف نیروەای، مسئول رسانه‌ای اتحادیه میهنی کردستان، از رویکرد رسانه‌های حزب دمکرات کردستان در ارتباط با نامزد احتمالی اتحادیه میهنی برای پست ریاست‌جمهوری عراق مورد انتقاد قرار داده است.

لطیف نیروەای در این یادداشت نوشته است: «با وجود آنکه سخنگوی رسمی اتحادیه میهنی در یک نشست خبری اعلام کرده که این حزب هنوز به‌صورت رسمی نامزد خود را برای پست ریاست‌جمهوری معرفی نکرده است و همچنین قباد طالبانی نیز در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش یکی از روزنامه‌نگاران درباره همین موضوع، با طرح یک پرسش متقابل گفته است: (آیا بافل طالبانی یا اتحادیه میهنی به‌صورت رسمی نام فردی را به‌عنوان نامزد اعلام کرده‌اند؟) و پاسخ داده شده که خیر، پس تأکید کرده که اتحادیه میهنی هنوز نامزد خود را مشخص نکرده است؛ با این حال، چند روزی است که رسانه‌های حزب دمکرات هر روز نام یکی از رهبران اتحادیه میهنی را مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که وی از سوی اتحادیه میهنی کردستان نامزد شده و حتی برای این ادعا، مجموعه‌ای از شروط و سناریوها را نیز مطرح می‌کنند.»

نیروەای تأکید کرده است: «چنین پیام‌هایی مصداق بی‌مسئولیتی رسانه‌ای است و هدفی جز تخریب شخصیت رهبران اتحادیه میهنی کردستان ندارد.»

وی همچنین افزوده است: «در مقابل، رسانه‌های ما نه‌تنها نام هیچ‌یک از رهبران حزب دمکرات را مطرح نکرده‌اند، بلکه درباره دو نامزدی که حزب دمکرات به‌صورت رسمی برای پست معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق معرفی کرده است؛ یعنی شاخوان عبدالله و دکتر فرهاد اتروشی نیز هیچ‌گونه مطلبی منتشر نکرده‌اند؛ در حالی که حتی اطلاعاتی در اختیار داشتیم مبنی بر نارضایتی بخشی از جریان‌های سنی و شیعه نسبت به نامزدی شاخوان عبدالله، اما رسانه‌های اتحادیه میهنی این اطلاعات را منتشر نکردند.»

لطیف نیروەای در پایان هشدار داده است: «رسانه‌های پارتی باید از انتشار پیام‌های غیرمسئولانه علیه رهبران اتحادیه میهنی خودداری کنند و هر روز نام فردی را به‌عنوان نامزد اتحادیه مطرح نکنند؛ چرا که ادامه این رویکرد غیرمسئولانه می‌تواند بهانه و زمینه‌ای برای واکنش متقابل رسانه‌ای از سوی اتحادیه میهنی فراهم کند.»