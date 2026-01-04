بازداشت شبانه عضو شورای معلمان معترض در سلیمانیه

به گزارش کردپرس، دانا محمود، برادر دلشاد میرانی، اعلام کرد: «شب گذشته یک نیروی امنیتی بدون حکم قضایی و بدون هیچگونه اطلاع قبلی به منزل دلشاد یورش برده و او را بازداشت کرده است و تا این لحظه سرنوشتش نامعلوم است.»
در همین راستا، شبکه «ائتلاف ۱۹» با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «نسبت به یورش به منزل دلشاد میرانی، عضو شورای معلمان معترض، و بازداشت او بدون اتهام روشن نگران هستیم و از کمیته امنیتی شهر سلیمانیه میخواهیم درباره علت این بازداشت توضیح شفاف ارائه دهد.»
همزمان دانا محمود در گفتوگو با شبکه ائتلاف ۱۹ گفت: «شب گذشته نیروهایی به خانه برادرم یورش برده و او را بازداشت کردند. تا جایی که ما میدانیم، هیچ پرونده حقوقی یا شخصی علیه او وجود ندارد و نمیدانیم چرا بازداشت شده است. احتمال قوی میدهیم این بازداشت به اعتراضات و اظهارات او درباره حقوق شهروندان مربوط باشد.»
در ویدئویی که روز شنبه در شبکههای اجتماعی منتشر شد، میرانی خواستار پرداخت حقوقهای معوقه کارمندان و معلمان شد؛ حقوقهایی که به گفته او بیش از ۴۶ ماه نزد دولت عراق و دولت اقلیم کردستان باقی مانده است. وی همچنین اعلام کرده بود که روز یکشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۶، تحریم و اعتصاب سراسری در سراسر اقلیم کردستان برگزار خواهد شد.
شبکه ائتلاف ۱۹ در ادامه تأکید کرده است: «دلشاد میرانی و هزاران حقوقبگیر دولت اقلیم، خواستهای مشترک از دولت عراق و دولت اقلیم کردستان دارند؛ آنها میگویند این حقوقها بدهی هر دو دولت است و خواستار پرداخت و حفظ حقوق قانونی خود هستند. آیا پاسخ مطالبهگری شهروندان باید یورش شبانه به خانه و زندانی کردن آنان باشد؟»
دلشاد میرانی از فعالان شناختهشده شهر سلیمانیه است که در سازماندهی و هدایت اعتراضات پیشین معلمان و کارمندان نقش داشته است. وی پیشتر نیز در پایان ژوئن ۲۰۲۵ توسط نیروهای امنیت سلیمانیه بازداشت شد و پس از دو روز، به همراه شماری دیگر از بازداشتشدگان آزاد شد.
نظر شما