به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستای رویکرد جدید دستگاه قضایی استان مبنی بر هدایت منابع حاصل از احکام جایگزین حبس به سمت نهادهای خدمات‌رسان و عام‌المنفعه صورت گرفته و نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: حمایت‌های دادگستری استان در قالب مجازات‌های جایگزین حبس، نمونه‌ای موفق از پیوند عدالت قضایی با مسئولیت اجتماعی است که آثار مستقیم و ملموسی در ارتقای خدمات اورژانسی و حفظ جان هم‌استانی‌ها دارد.

رضازاده افزود: اختصاص این کمک مالی، امکان بهبود تجهیزات، ارتقای آمادگی عملیاتی پایگاه‌ها و افزایش کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی را فراهم می‌کند و نشان‌دهنده نگاه حمایتی و آینده‌نگر دستگاه قضایی استان نسبت به حوزه سلامت است.

رییس سازمان اورژانس آذربایجان غربی بیان کرد: پیش از این نیز در شهرستان بوکان، در چارچوب اجرای احکام جایگزین حبس، مبالغی به اورژانس استان اختصاص یافته بود که منجر به تأمین بخشی از نیازهای عملیاتی این مجموعه شد و بازخورد مثبتی در سطح استان به همراه داشت.