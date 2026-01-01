به گزارش کردپرس، قباد طالبانی در پیامی اعلام کرد: «امیدواریم سال ۲۰۲۶ سالی سرشار از شادی و دستاورد برای مردم کردستان باشد و همهی ما با هم برای خدمترسانی، آبادانی و توسعه در همهی زمینهها تلاش کنیم.»
وی همچنین تأکید کرد که همهی طرفها باید با عبرتگرفتن از اختلافات و ناهماهنگیهای سالهای گذشته که به جایگاه کُردها و اقلیم کردستان لطمه زده است، در سال جدید صفحهای تازه باز کنند و بهجای ماندن در اختلافات گذشته، با احساس مسئولیت برای بازسازی اعتماد و همگرایی داخلی گام بردارند.
قباد طالبانی در ادامه پیام خود گفت: «با همبستگی و گفتمان واحد بهتر میتوان مشکلات میان اقلیم کردستان و بغداد را حلوفصل کرد و از حقوق و مطالبات قانونی و قانون اساسی مردم کردستان دفاع کرد.»
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، نیز در پیامی اعلام کرد: «امیدواریم در آیندهای نزدیک کابینه جدید دولت اقلیم کردستان تشکیل شود، اما متأسفانه با هدف جلوگیری از تشکیل آن، کارشکنیهایی صورت گرفته است. دیگر نباید منافع عالی کردستان قربانی منافع هیچ طرفی شود.»
با وجود برگزاری انتخابات پارلمان کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، تاکنون حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان درباره تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم به توافق نرسیدهاند.
