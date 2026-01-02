۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۶

حزب دمکرات کردستان موضع نهایی خود را درباره ریاست‌جمهوری اعلام می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان قرار است روز شنبه آینده به ریاست مسعود بارزانی تشکیل جلسه دهد؛ نشستی که مهم‌ترین محور آن تصمیم‌گیری نهایی درباره پست ریاست‌جمهوری عراق خواهد بود.

به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه اعلام کرد که این نشست پیش‌ازظهر روز شنبه ۲۰۲۶/۱/۳ برگزار می‌شود و مسعود بارزانی ریاست آن را برعهده خواهد داشت. به گفته این منبع، مسرور بارزانی و نچیروان بارزانی نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

این منبع افزود: دفتر سیاسی حزب دمکرات در این نشست درباره شش محور اصلی به گفت‌وگو خواهد پرداخت که نخستین و مهم‌ترین آن، پست ریاست‌جمهوری عراق است؛ موضوعی که حزب دمکرات قرار است روز شنبه موضع نهایی و تصمیم خود را درباره آن اعلام کند.

به گفته منبع یادشده، پنج محور دیگر این نشست عبارت‌اند از:
روند انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان عراق،
تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان و بغداد،
روابط اربیل و بغداد،
و بررسی وضعیت عمومی عراق و تحولات منطقه‌ای.

این منبع همچنین تأکید کرد که این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که پارلمان عراق بار دیگر روند نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری را آغاز کرده و حزب دمکرات می‌خواهد موضع نهایی خود را در این پرونده مشخص کند.

