به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه اعلام کرد که این نشست پیشازظهر روز شنبه ۲۰۲۶/۱/۳ برگزار میشود و مسعود بارزانی ریاست آن را برعهده خواهد داشت. به گفته این منبع، مسرور بارزانی و نچیروان بارزانی نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.
این منبع افزود: دفتر سیاسی حزب دمکرات در این نشست درباره شش محور اصلی به گفتوگو خواهد پرداخت که نخستین و مهمترین آن، پست ریاستجمهوری عراق است؛ موضوعی که حزب دمکرات قرار است روز شنبه موضع نهایی و تصمیم خود را درباره آن اعلام کند.
به گفته منبع یادشده، پنج محور دیگر این نشست عبارتاند از:
روند انتخاب هیئترئیسه پارلمان عراق،
تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان و بغداد،
روابط اربیل و بغداد،
و بررسی وضعیت عمومی عراق و تحولات منطقهای.
این منبع همچنین تأکید کرد که این نشست در شرایطی برگزار میشود که پارلمان عراق بار دیگر روند نامزدی برای پست ریاستجمهوری را آغاز کرده و حزب دمکرات میخواهد موضع نهایی خود را در این پرونده مشخص کند.
