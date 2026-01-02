به گزارش کردپرس، یک منبع آگاه اعلام کرد که این نشست پیش‌ازظهر روز شنبه ۲۰۲۶/۱/۳ برگزار می‌شود و مسعود بارزانی ریاست آن را برعهده خواهد داشت. به گفته این منبع، مسرور بارزانی و نچیروان بارزانی نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

این منبع افزود: دفتر سیاسی حزب دمکرات در این نشست درباره شش محور اصلی به گفت‌وگو خواهد پرداخت که نخستین و مهم‌ترین آن، پست ریاست‌جمهوری عراق است؛ موضوعی که حزب دمکرات قرار است روز شنبه موضع نهایی و تصمیم خود را درباره آن اعلام کند.

به گفته منبع یادشده، پنج محور دیگر این نشست عبارت‌اند از:

روند انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان عراق،

تشکیل دولت جدید در اقلیم کردستان و بغداد،

روابط اربیل و بغداد،

و بررسی وضعیت عمومی عراق و تحولات منطقه‌ای.

این منبع همچنین تأکید کرد که این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که پارلمان عراق بار دیگر روند نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری را آغاز کرده و حزب دمکرات می‌خواهد موضع نهایی خود را در این پرونده مشخص کند.