به گزارش کردپرس؛ نهمین جشنواره منطقهای تئاتر معلولان زاگرس با حضور ۱۵ اثر نمایشی در ۳ بخش کودک و نوجوان، صحنهای و خیابانی، از نهم تا دوازدهم دیماه در سنندج برگزار شد.
در پایان این جشنواره آثار برتر معرفی شدند.
آثار برگزیدهی بخش صحنهای استان کرمانشاه در این جشنواره عبارت بودند از:
بازیگری زن جسمی حرکتی
جایزه سوم: الهام باتمانی، نمایش زنی برای سوختن
جایزه دوم مشترک: طیبه کاظمی، نمایش زنی برای سوختن
جایزه اول: شنو قادری، نمایش تانژانت
بازیگری مرد جسمی حرکتی
جایزه سوم: محمدرضا دارابی، نمایش زنی برای سوختن
بازیگری زن با اختلال شنوایی
جایزه اول: سمیرا رحیمی، نمایش زنی برای سوختن
بازیگری مرد با اختلال گفتاری
جایزه اول: علی ارسب، نمایش تانژانت
بازیگری زن با اختلال ذهنی
جایزه اول: مریم رجایی، نمایش تانژانت
بازیگر همراه زن
جایزه دوم: رویا مرادی، نمایش زنی برای سوختن
جایزه اول: پگاه پورکاشفی، نمایش زنی برای سوختن
بخش موسیقی
جایزه اول: عارف روستایی، نمایش تانژانت
طراحی صحنه
جایزه اول: الهام باتمانی، نمایش زنی برای سوختن
کارگردانی
جایزه سوم: طیبه کاظمی، نمایش زنی برای سوختن
جایزه دوم: مجتبی مرادی، نمایش تانژانت
نمایشنامهنویسی
جایزه سوم: آرش منصوری، نمایش زنی برای سوختن
جایزه دوم: علی ارسب، نمایش تانژانت
در ادامه، هیئت داوران ۳ اثر را برای حضور در چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی کرد که ۲ اثر آن از کرمانشاه بودند:
تانژانت به کارگردانی مجتبی مرادی
• زنی برای سوختن به کارگردانی طیبه کاظمی
آثار برگزیده بخش کودک و نوجوان | استان کرمانشاه
تقدیر گروهی
بازیگران عروسکگردان نمایش لافکادیو
بازیگری زن با اختلال شنوایی
جایزه اول: سمیرا رحیمی، نمایش کفشدوزک لاکپشتی
موسیقی
رتبه اول: علی جمشیدی و آتنا کریمی، نمایش کفشدوزک لاکپشتی
طراحی صحنه
جایزه اول: آرمین دزفولیزاده و گلنار اکبری، نمایش لافکادیو
جایزه دوم: الهه نجفی و خدیجه نجفی، نمایش کفشدوزک لاکپشتی
طراحی و ساخت عروسک
جایزه اول: یگانه عبدالمالکی، نمایش لافکادیو
تقدیر: پگاه معصومی، نمایش کفشدوزک لاکپشتی
طراحی پوستر و بروشور
جایزه اول: کوثر گراوندی، نمایش لافکادیو
کارگردانی
جایزه دوم: نعمتاله اسدیمرام، نمایش کفشدوزک لاکپشتی
جایزه اول: آرمین دزفولیزاده، نمایش لافکادیو
نمایشنامهنویسی
جایزه سوم: پگاه معصومی، نمایش کفشدوزک لاکپشتی
جایزه دوم: آرمین دزفولیزاده، نمایش لافکادیو
در پایان، هیئت داوران ۲ نمایش لافکادیو و کفشدوزک لاکپشتی از کرمانشاه را بهعنوان آثار برتر برای حضور در جشنوارههای بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی کردند.
