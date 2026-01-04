به گزارش کردپرس؛ نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولان زاگرس با حضور ۱۵ اثر نمایشی در ۳ بخش کودک‌ و نوجوان، صحنه‌ای و خیابانی، از نهم تا دوازدهم دی‌ماه در سنندج برگزار شد.

در پایان این جشنواره آثار برتر معرفی شدند.

آثار برگزیده‌ی بخش صحنه‌ای استان کرمانشاه در این جشنواره عبارت بودند از:

بازیگری زن جسمی حرکتی

جایزه سوم: الهام باتمانی، نمایش زنی برای سوختن

جایزه دوم مشترک: طیبه کاظمی، نمایش زنی برای سوختن

جایزه اول: شنو قادری، نمایش تانژانت

بازیگری مرد جسمی حرکتی

جایزه سوم: محمدرضا دارابی، نمایش زنی برای سوختن

بازیگری زن با اختلال شنوایی

جایزه اول: سمیرا رحیمی، نمایش زنی برای سوختن

بازیگری مرد با اختلال گفتاری

جایزه اول: علی ارسب، نمایش تانژانت

بازیگری زن با اختلال ذهنی

جایزه اول: مریم رجایی، نمایش تانژانت

بازیگر همراه زن

جایزه دوم: رویا مرادی، نمایش زنی برای سوختن

جایزه اول: پگاه پورکاشفی، نمایش زنی برای سوختن

بخش موسیقی

جایزه اول: عارف روستایی، نمایش تانژانت

طراحی صحنه

جایزه اول: الهام باتمانی، نمایش زنی برای سوختن

کارگردانی

جایزه سوم: طیبه کاظمی، نمایش زنی برای سوختن

جایزه دوم: مجتبی مرادی، نمایش تانژانت

نمایشنامه‌نویسی

جایزه سوم: آرش منصوری، نمایش زنی برای سوختن

جایزه دوم: علی ارسب، نمایش تانژانت

در ادامه، هیئت داوران ۳ اثر را برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی کرد که ۲ اثر آن از کرمانشاه بودند:

تانژانت به کارگردانی مجتبی مرادی

• زنی برای سوختن به کارگردانی طیبه کاظمی

آثار برگزیده بخش کودک و نوجوان | استان کرمانشاه

تقدیر گروهی

بازیگران عروسک‌گردان نمایش لافکادیو

بازیگری زن با اختلال شنوایی

جایزه اول: سمیرا رحیمی، نمایش کفشدوزک لاک‌پشتی

موسیقی

رتبه اول: علی جمشیدی و آتنا کریمی، نمایش کفشدوزک لاک‌پشتی

طراحی صحنه

جایزه اول: آرمین دزفولی‌زاده و گلنار اکبری، نمایش لافکادیو

جایزه دوم: الهه نجفی و خدیجه نجفی، نمایش کفشدوزک لاک‌پشتی

طراحی و ساخت عروسک

جایزه اول: یگانه عبدالمالکی، نمایش لافکادیو

تقدیر: پگاه معصومی، نمایش کفشدوزک لاک‌پشتی

طراحی پوستر و بروشور

جایزه اول: کوثر گراوندی، نمایش لافکادیو

کارگردانی

جایزه دوم: نعمت‌اله اسدی‌مرام، نمایش کفشدوزک لاک‌پشتی

جایزه اول: آرمین دزفولی‌زاده، نمایش لافکادیو

نمایشنامه‌نویسی

جایزه سوم: پگاه معصومی، نمایش کفشدوزک لاک‌پشتی

جایزه دوم: آرمین دزفولی‌زاده، نمایش لافکادیو



در پایان، هیئت داوران ۲ نمایش لافکادیو و کفشدوزک لاک‌پشتی از کرمانشاه را به‌عنوان آثار برتر برای حضور در جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی کردند.