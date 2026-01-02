احتمال واگذاری وزارت دارایی عراق به کردها و وزارت خارجه به شیعیان

به گزارش کردپرس، بنگین ریکانی، وزیر بازسازی و مسکن عراق، اعلام کرد: بودجه سهساله عراق به پایان رسیده و برای بودجه سال آینده تفاوتها و اختلاف نظرهایی وجود دارد. بنابراین در چند ماه آینده درباره موضوعات مختلف مرتبط با حقوق و بودجه، که به اقلیم کردستان نیز مربوط میشود، تصمیمگیری خواهد شد.
بنگین ریکانی، وزیر بازسازی و مسکن عراق از سهم حزب دمکرات کردستان، در گفتگو با شبکه «روداو» درباره موضوعاتی مانند بودجه عراق، حقوق کارکنان اقلیم کردستان و انتخاب کاندیدای نخستوزیری عراق از طریق چارچوب هماهنگی، پست ریاستجمهوری که بهطور سنتی سهم کُردها بوده و کاهش درآمدهای عراق صحبت کرد.
وی درباره انتخاب نایب دوم رئیس پارلمان عراق بعد از دو دور رایگیری بین شاخوان عبدالله، نامزد حزب دمکرات، و ریبوار کریم، نماینده فراکسیون موضع میهنی، که فرهاد اتروشی جایگزین شاخوان عبدالله شد، اعلام کرد که بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، تماس گرفته و اعلام کردهاست که به فرهاد اتروشی رأی میدهد.
در مورد پست ریاستجمهوری، بنگین ریکانی گفت: مسعود بارزانی، اعلام کرده که این پست سهم کُردهاست و روز شنبه جلسه دفتر سیاسی حزب برای تصمیمگیری درباره آن برگزار خواهد شد.
این وزیر دولت عراق تأکید کرد که مهم است جریانهای کردستان با هم به بغداد بیایند و درکنار هم کار کنند.
وی درباره پست نخستوزیری عراق نیز گفت: این احتمال وجود دارد که هیچ یک از محمد شیاع سودانی، نوری مالیکی و حیدر عبادی به عنوان نخستوزیر انتخاب نشوند.
بنگین ریکانی درباره نحوه توزیع وزارتخانهها نیز صحبت کرد و گفت: جریانهای شیعه به طور جدی قصد دارند وزارت خارجه را به دست گیرند و وزارت دارایی به کُردها واگذار شود، موضوعی که در شرایطی رخ میدهد که عراق در وضعیت اقتصادی شکنندهای قرار دارد.
وزیر دولت عراق درباره حقوق کارکنان اقلیم کردستان نیز گفت که حقوق ماه اول پرداخت خواهد شد و درباره حقوق ماههای یازده و دوازده سال ۲۰۲۵ اعلام کرد: «مشکلاتی در حسابهای سالهای ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ وجود دارد.»
