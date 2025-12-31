مسرور بارزانی: عمداً از تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان جلوگیری شده است

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی امروز چهارشنبه ۲۰۲۵/۱۲/۳۱، در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی ۲۰۲۶، اعلام کرد: «صمیمانهترین تبریکها را به همه شهروندان اقلیم کردستان و تمامی کردها تقدیم میکنم و آرزومند سالی سرشار از شادی و آرامش برای آنان هستم. سال گذشته، سال تحقق دستاوردها و اجرای شماری از پروژههای مهم و راهبردی بود، اما در عین حال سالی همراه با دشواریها و چالشها نیز به شمار میرفت».
او افزود که در سال گذشته،
«توانستیم اصلاحات دولت اقلیم کردستان را در حوزههای مختلف، بهویژه تأمین برق پایدار، رسیدگی به بحران کمآبی، ساخت راهها و بهبود زیرساختهای مالی و بانکی به سرانجام برسانیم و همچنان به خدمترسانی بیشتر به مردم کردستان ادامه میدهیم».
مسرور بارزانی درباره تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان گفت: «امیدوار و خواهان آن هستیم که در آیندهای نزدیک، کابینه جدید دولت اقلیم کردستان تشکیل شود، اما متأسفانه بهقصد جلوگیری از تشکیل آن مانعتراشی شده است. دیگر نباید منافع عالی کردستان قربانی منافع هیچ جریان یا طرفی شود».
او همچنین بیان کرد: «امیدواریم کابینه جدید دولت فدرال نیز در آیندهای نزدیک، بر پایه و با در نظر گرفتن اصول مشارکت، توازن و توافق، تشکیل شود».
با وجود برگزاری انتخابات پارلمان کردستان در ۲۰ مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴)، تاکنون حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر سر تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان به توافق نرسیدهاند.
