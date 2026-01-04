به گزارش خبرگزاری کردپرس، مهدی لطفی کار با اشاره به هوشیاری و بصیرت مردم ولایتمدار ایوان اظهار داشت: از مردم فهیم شهرستان ایوان بابت صبر و همراهیشان تشکر میکنم. این رفتار مسئولانه نشان از درک بالای اجتماعی و سیاسی آنان دارد.
دادستان ایوان در ادامه با هشدار به عناصر معاند و فرصتطلب گفت: افرادی که قصد دارند اعتراضات قانونی و مسالمتآمیز مردم را به بینظمی و اغتشاش سوق دهند، بدانند که دستگاه قضایی با تمام توان و بدون هیچگونه مماشاتی در برابر آنان خواهد ایستاد و تصمیمات لازم را بدون فوت وقت اتخاذ خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد که امنیت و آرامش عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و با هرگونه اقدام مخل نظم عمومی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
