به گزارش کردپرس، این روزنامه به نقل از منابع آگاه کُرد گزارش داده است که پیشنهاد بارزانی درباره سازوکار انتخاب رئیس‌جمهور، باب گفت‌وگوی تازه‌ای را در فضای سیاسی کردها گشوده است؛ به‌ویژه میان دو جریان اصلی، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان.

بر اساس یک تفاهم سیاسی نانوشته که از سال ۲۰۰۵ برقرار است، پست ریاست‌جمهوری عراق در اختیار اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد و در مقابل، حزب دمکرات کردستان مناصب عالی در اقلیم کردستان را در اختیار گرفته است.

مسعود بارزانی در پیامی سیاسی که به‌عنوان چارچوبی کلی برای انتخاب رئیس‌جمهور توصیف شده، سه مکانیزم را برای انتخاب رئیس‌جمهور عراق پیشنهاد داده است:

پارلمان اقلیم کردستان یک نامزد کُرد برای این پست معرفی کند؛

همه جریان‌های کُردی بر سر یک نامزد به توافق برسند؛

فراکسیون‌های کُردی و نمایندگان کُرد در مجلس نمایندگان عراق، یک نامزد را برای این پست انتخاب کنند.

بارزانی تأکید کرده است که این پست سهم کردهاست، بدون آنکه نامزد به حزب یا جریان مشخصی محدود شود. به گفته او، مهم‌ترین مسئله دستیابی به اجماع کُردی و آن است که رئیس‌جمهور نماینده مردم کردستان در بغداد باشد.

با این حال، یک منبع کُردی می‌گوید: هسته اصلی اختلاف نه بر سر اشخاص، بلکه بر سر شکستن عرف سیاسی‌ای است که طی دو دهه گذشته بر تقسیم مناصب میان دو حزب حاکم بوده است.

این منبع توضیح داده است که پست ریاست‌جمهوری هرگز به‌طور جدی محل کشمکش مستقیم میان دو حزب نبوده، زیرا به‌عنوان سهم اتحادیه میهنی کردستان پذیرفته شده؛ در حالی که ریاست اقلیم و دولت اقلیم در اختیار حزب دمکرات کردستان است.

به گفته این منبع، هرگونه تغییر در این معادله مستلزم بازنگری همه‌جانبه در توزیع مناصب عالی در اقلیم کردستان است؛ موضوعی که تاکنون به‌طور رسمی مطرح نشده است.

منبع یادشده همچنین گفته است که تلاش‌هایی برای میانجی‌گری میان دو طرف به‌منظور حل اختلافات در جریان است؛ به‌ویژه پس از کاهش نسبی تنش‌ها، آن هم بعد از آنکه نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان به نفع نامزد حزب دمکرات کردستان برای پست نایب‌رئیس دوم پارلمان عراق رأی دادند.