۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۷

پس از ٦روز جست و جو؛

٥ نفر مفقود شده در ارتفاعات اشنویه پیدا شدند

٥ نفر مفقود شده در ارتفاعات اشنویه پیدا شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرماندار شهرستان اشنویه گفت: عملیات جست و جوی ٥ نفر مفقود شده در ارتفاعات این شهرستان با وجود بارش بیش از ۴ متر برف انجام شده و خوشبختانه افراد مفقودی با تلاش امدادگران پیدا شدند.

به گزارش کردپرس، عبدالاسلام مام‌عزیزی، یکشنبه ۱۴ دی درجمع خبرنگاران درباره جزئیات ماجرای مفقود شدن ۵ نفر افزود: با تلاش امدادگران هلال احمر،نیروهای داوطلب مردمی،دستگاه‌های نظامی و خدمت رسان هر ۵ مفقودی پیدا شده و در مسیر برگشت هستند.

در همین راستا مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی نیز گفت: از صبح امروز ۱۴ دی، امدادگران جمعیت هلال احمر استان جهت نجات محصورین در برف مرز« ناویه خان» در اشنویه عملیات نجات را به صورت پاکوبی آغاز کردند. 

حمید محبوبی افزود: این عملیات با وجود تغییرات مداوم آب و هوایی و عدم پایداری جوی و میزان بارش بیش از ۴ متر در ارتفاعات انجام شد و خوشبختانه افراد مفقودی با تلاش امدادگران پیدا شدند.

این پنج نفر از ساکنان روستای میرآباد اشنویه هستند که در نواحی کوهستانی «خنیره» در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق تردد می‌کردند، بر اثر بارش شدید برف و کولاک از روز نهم دی ماه در ارتفاعات گرفتار شده‌ بودند و با پناه گرفتن در پناهگاەهای طبیعی تا به امروز ١٤ دی منتظر امدادگران ماندند.

کد مطلب 2792412

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha