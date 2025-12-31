به گزارش کردپرس، «پیام بارزانی، نامه فرهاد اتروشی، هیأت اعزامی حزب دمکرات و حتی خودِ نامزد»، عوامل شکست نامزد حزب دمکرات در برابر نامزد جنبش موضع میهنی بودند.

به نوشته دراو میدیا، شب ۲۰۲۵/۱۲/۳۰، در دو دور رأی‌گیری، نامزد حزب دمکرات کردستان (شاخوان عبدالله) با اختلافی قابل توجه از نامزد جنبش موضع میهنی (ریبوار کریم) شکست خورد؛ به‌گونه‌ای که در دور نخست رأی‌گیری (۱۵۳ رأی در برابر ۱۱۹ رأی) و در دور دوم (۱۵۶ رأی در برابر ۱۰۲ رأی) نتیجه به سود نامزد مقابل رقم خورد.

از روز گذشته، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره دلایل شکست نامزد حزب دمکرات برای تصدی پست نایب‌رئیس دوم پارلمان عراق مطرح شده است. هرچند حزب دمکرات از «توطئه عراقی و اقلیمی» علیه خود سخن می‌گوید، اما شواهد نشان می‌دهد که عوامل داخلی و نحوه عملکرد خود حزب دمکرات، نقش اصلی را در شکست نامزد این حزب در برابر نامزد موضع میهنی ایفا کرده‌اند.

پیام بارزانی

ساعت ۱۱:۲۳ دقیقه روز یکشنبه ۲۹/۱۲/۲۰۲۵، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، پیامی درباره پست ریاست‌جمهوری عراق منتشر کرد. او در این پیام به‌صراحت اعلام کرد:

سازوکار انتخاب رئیس‌جمهور باید دستخوش تغییر شود و دیگر هیچ طرفی این پست را ملک شخصی خود تلقی نکند.

یا پارلمان کردستان فردی را به‌عنوان نماینده کردها برای تصدی پست ریاست‌جمهوری معرفی کند؛

یا همه جریان‌های کردی گرد هم آیند و بر سر یک فرد به توافق برسند؛

یا نمایندگان و فراکسیون‌های کردی در مجلس نمایندگان عراق، فردی را برای این پست انتخاب کنند؛

ضروری نیست فرد منتخب حتماً از حزب دمکرات یا اتحادیه میهنی باشد؛ می‌تواند از جریان دیگری یا حتی فردی مستقل باشد؛

مهم این است که آن فرد از اجماع کردی برخوردار باشد و نمایندگی مردم کردستان را برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق بر عهده بگیرد.

انتشار این پیام، اتحادیه میهنی و دیگر جریان‌ها را خشمگین کرد؛ چراکه این پرسش را مطرح کردند که اگر درباره ریاست‌جمهوری بر اجماع کردی تأکید می‌شود، چرا در مورد پست نایب‌رئیس پارلمان چنین اجماعی میان فراکسیون‌های کردی شکل نگرفت.

زمان انتشار پیام نیز نامناسب بود؛ چراکه احتمال داده می‌شد اتحادیه میهنی به نامزد حزب دمکرات رأی بدهد، اما پیام بارزانی نه‌تنها اتحادیه میهنی را خشمگین کرد، بلکه این جریان به‌صورت علنی اعلام کرد که به نامزد رقیب رأی خواهد داد.

نامه فرهاد اتروشی

فرهاد اتروشی، رئیس فراکسیون حزب دمکرات، پیش از آغاز رأی‌گیری برای ریاست پارلمان عراق، نامه‌ای را به اشتباه در گروه عمومی نمایندگان پارلمان عراق منتشر کرد، در حالی که قرار بود این پیام در گروه فراکسیون حزب دمکرات ارسال شود.

در این نامه، اتروشی از نمایندگان می‌خواهد به سالم عیساوی برای ریاست پارلمان عراق رأی بدهند و نه به هیبت الحلبوسی که نامزد جریان اهل‌سنت و مورد توافق بخشی از شیعیان بود. این نامه باعث خشم جریان‌های سنی و شیعه شد و در واکنش، آنان تصمیم گرفتند همه آرا را به نامزد جنبش موضع میهنی بدهند.

هیأت اعزامی حزب دمکرات

هیأت حزب دمکرات که طی روزهای گذشته به بغداد سفر کرده بود، در بیشتر دیدارها نگرانی‌ها و انتقادهای خود به محمد شیاع السودانی و محمد الحلبوسی را مستقیما مطرح کردند. این رویکرد، دو چهره اصلی شیعه و سنی را به‌شدت خشمگین کرد؛ به‌گونه‌ای که هر دو به‌طور کامل در برابر نامزد حزب دمکرات موضع گرفتند و برای پیروزی نامزد موضع میهنی تلاش کردند.

خودِ نامزد

بنگین ریکان، عضو هیأت مذاکره‌کننده حزب دمکرات در بغداد، شب گذشته به‌صراحت اعلام کرد که مسئله هم شخصی است و هم سیاسی. به گفته او، بخشی از فراکسیون‌ها و نمایندگان پیشین با شاخوان عبدالله اختلاف داشتند و او را فردی سخت‌گیر، ناسیونالیست و تند در تعامل با فراکسیون‌ها و جریان‌ها می‌دانستند؛ مسئله‌ای که باعث شد نتواند توازن مناسبی در روابط سیاسی خود ایجاد کند.

واکنش حزب دمکرات

این رویداد برای حزب دمکرات کردستان «شوک‌آور» بود، چراکه نامزد این حزب در هر دو دور رأی‌گیری شکست خورد. شیروان دوبردانی، نماینده حزب دمکرات در پارلمان عراق، شب گذشته به خبرنگاران گفت: «این یک ضربه سیاسی بزرگ بود و دو بار شوکه شدیم، چون پیش‌تر با برخی جریان‌ها به توافق سیاسی رسیده بودیم.»

هرچند رهبران حزب دمکرات در بغداد به برخی ضعف‌های داخلی خود در این روند اذعان دارند، اما همچنان معتقدند که ائتلافی داخلی و خارجی، به‌ویژه گروه‌های مسلح عراقی دارای نفوذ گسترده در پارلمان، برای تضعیف اراده حزب دمکرات در عراق نقش داشته‌اند.

ماجد شنگالی، نماینده پیشین حزب دمکرات، نیز در شبکه «ایکس» نوشت: چارچوب هماهنگی، به‌ویژه نمایندگان گروه‌های مسلح، کنترل پارلمان را در دست گرفته‌اند و آنچه در پارلمان عراق رخ داد، پیامی آشکار از سوی این گروه‌ها به حزب دمکرات بود.

نتایج رأی‌گیری

دور نخست:

ریبوار کریم: ۱۵۳ رأی

شاخوان عبدالله: ۱۱۹ رأی

دور دوم:

ریبوار کریم: ۱۵۶ رأی

شاخوان عبدالله: ۱۰۲ رأی

در دور سوم رای گیری حزب دمکرات کردستان اعلام کرد شاخوان عبدالله را از نامزدی برای پست نایب‌رئیس دوم مجلس نمایندگان عراق کنار گذاشته و فرهاد اتروشی را به‌عنوان نامزد جدید معرفی می‌کند.

فرهاد اتروشی، نامزد جایگزین حزب دمکرات کردستان، با کنار زدن ریبوار کریم توانست در دور سوم رای گیری به عنوان نائب رئیس دوم پارلمان عراق انتخاب شود.