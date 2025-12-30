انتخاب نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان عراق به دور سوم کشیده شد

به گزارش کردپرس، بخش رسانه‌ای مجلس نمایندگان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: عامر الفائز، رئیس سِنی مجلس، پس از انجام مشورت‌های لازم تصمیم گرفت فرآیند انتخاب نایب رئیس دوم را به دور سوم محول کند.

بر اساس نتایج شمارش آرا در دور دوم، ریبوار کریم موفق به کسب ۱۵۶ رأی شد در حالی که رقیب او، شاخوان عبدالله، توانست ۱۰۲ رأی را به دست آورد و با توجه به عدم دستیابی به حدنصاب قانونی در این مرحله، سرنوشت این کرسی در دور بعدی مشخص خواهد شد.

گفتنی است در این بیانیه آمده است: فرآیند رای گیری در دور دوم برای تعیین نایب رئیس دوم به طور رسمی پایان یافت و بلافاصله فرآیند شمارش و تفکیک آرا آغاز شد ضمن آنکه در این دوره از رای‌گیری، ۲۸۰ نماینده مجلس در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و آرای خود را به صندوق انداختند.