به گزارش کردپرس، آمنه زکری در گفتوگویی با شبکه «کوردستان 24» بیان داشت: آنچه در روزهای گذشته در روند سیاسی عراق رخ داد، نوعی خروج از عرف سیاسیای بود که ساختار کشور بر پایه آن بنا شده است؛ از همین رو حزب دمکرات میخواهد صفحهای تازه از گفتوگو با جریانها بگشاید که در آن، حفظ چارچوب اقلیم کردستان در اولویت همه موضوعات قرار داشته باشد.
وی درباره چالش پست ریاستجمهوری عراق نیز تصریح کرد: موضع حزب دمکرات کردستان روشن است و این جایگاه را بهعنوان سهم کُردها میبیند، نه سهم یک طرف یا جریان مشخص.
به گفته آمنه زکری، برای تحقق این هدف، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، سه گزینه را بهعنوان راهحل مطرح کرده است:
نخست، دستیابی به توافق سیاسی میان جریانها؛
دوم، حلوفصل این موضوع در چارچوب فراکسیونهای کُردستانی در پارلمان عراق؛
سوم، بازگرداندن پرونده به پارلمان اقلیم کردستان تا درباره نامزد کُرد برای این پست تصمیمگیری شود.
