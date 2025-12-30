به گزارش کردپرس، در جریان دور سوم رأیگیری برای انتخاب نایبرئیس دوم مجلس نمایندگان عراق که به سهم کردها اختصاص دارد، اتحادیه میهنی کردستان حمایت خود را از نامزد حزب دمکرات کردستان اعلام کرد.
هریم کمال آغا رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان عراق اعلام کرد که این فراکسیون در دور سوم رأیگیری، به فرهاد اتروشی، نامزد حزب دمکرات کردستان برای تصدی پست نایبرئیس دوم پارلمان رأی خواهد داد.
بر اساس این گزارش، رأیگیری دور سوم هماکنون در پارلمان عراق در جریان است و این کرسی به عنوان سهمیه کردها میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان مورد رقابت قرار گرفته است.
نظر شما