به گزارش کردپرس، حاکم شیخ لطیف، عضو پیشین کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان عراق، با اشاره به روند انتخاب نایب‌رئیس مجلس تأکید کرد: در دور دوم رأی‌گیری، دیگر نیازی به تحقق نصاب دور اول نیست و نامزدی که رأی بیشتری کسب کند، برنده خواهد بود.

وی در توضیح سازوکار حقوقی انتخابات پارلمانی گفت: در همه انتخابات، اگر رأی‌گیری به دور دوم کشیده شود، ملاک پیروزی «اکثریت آرا» است. اگر در دور نخست نصاب مشخصی تعیین شده باشد، در دور دوم تحقق همان نصاب الزامی نیست، زیرا انتخابات به هر حال برگزار شده و ادامه رأی‌گیری میان همان نامزدها، مشروط به نصاب دور اول معنا ندارد.

این عضو سابق کمیسیون حقوقی افزود: برگزاری دوباره و چندباره رأی‌گیری با الزام به نصاب دور نخست، انتخابات را به روندی بی‌پایان و حتی به نوعی «بازی سیاسی» تبدیل می‌کند. منظور از نصاب در اینجا، نصاب رأی‌گیری است، نه نصاب لازم برای تشکیل جلسه.

حاکم شیخ لطیف در بخش دیگری از سخنانش، اختلافات اخیر را حاصل رقابت دو حزب اصلی دانست و تصریح کرد: آنچه اکنون جریان دارد، بازی سیاسی دو حزب در تقابل با یکدیگر بر سر پست ریاست جمهوری است. هر زمان که این دو طرف بر سر این پست به توافق برسند، کل این بازی به‌طور طبیعی پایان می‌یابد.

وی در پایان هشدار داد که سایر جریان‌ها نباید، آگاهانه یا ناآگاهانه، خود را وارد این بازی سیاسی می‌کردند.