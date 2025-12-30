به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان تصمیم گرفته است شاخوان عبدالله را از رقابت برای پست نایب‌رئیس دوم پارلمان عراق خارج کرده و فرهاد اتروشی را جایگزین او کند؛ مشروط بر آن‌که دکتر ریبوار کریم، رقیب انتخاباتی، نیز از نامزدی انصراف دهد.

به نوشته سایت خبری خندان، یک منبع در پارلمان عراق اعلام کرده است تلاش‌ها در این راستا ادامه دارد که ریبوار کریم نیز از نامزدی کنار برود، اما یک منبع بلندپایه در جنبش موضع میهنی گفته است: «دکتر ریبوار کریم انصراف نخواهد داد».

کنار کشیدن شاخوان عبدالله در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی جریان‌های عراقی از حزب دمکرات کردستان خواسته بودند این نامزد را تغییر داده و فرد دیگری را معرفی کند.

یک منبع پارلمانی گفته است: «نامزدی شاخوان عبدالله با سه مشکل اصلی مواجه بود؛ نخست، نبود اجماع داخلی در حزب دمکرات؛ دوم، وجود ملاحظات و انتقادهایی از سوی بخشی از جریان‌های شیعه نسبت به عملکرد او؛ و سوم، اختلافاتی که در جریان انتخابات پارلمان عراق میان او و یکی از نامزدهای حزب به وجود آمده بود».

روز گذشته، دوشنبه ۲۹ دسامبر نخستین جلسه مجلس نمایندگان عراق برگزار شد؛ نمایندگان منتخب سوگند قانونی یاد کردند و سپس رئیس پارلمان و نایب‌رئیس اول انتخاب شدند، اما تاکنون انتخاب نایب‌رئیس دوم پارلمان به نتیجه نرسیده است.