فرهاد الاتروشی نائب رئیس دوم پارلمان عراق شد

به گزارش کردپرس، فرهاد الاتروشی با کنار زدن ریبوار کریم توانست این منصب را از آن خود کند.

میدل ایست نیوز نوشت: او متولد ۱۹۷۶ در دهوک اقلیم کردستان عراق و دارای مدرک دکترای حقوق بین الملل است.

نائب رئیس دوم پارلمان عراق پیشتر استاد دانشگاه بوده و در حزب دموکرات کردستان عراق عضویت دارد.

الاتروشی بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ نماینده پارلمان و بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ استاندار دهوک بوده است.

پیش از این و در روز گذشته دو دور رای گیری برای انتخاب نائب رئیس دوم پارلمان برگزار شد اما رای گیری به دور سوم کشیده شد و در نه

گفتنی است در دور نخست رای گیری ۲۹۳ نفر شرکت کردند.

پیش از این عدنان فیحان با شکست محسن المندلاوی، توانست به عنوان نائب رئیس اول پارلمان عراق انتخاب شود.

نمایندگان پارلمان عراق پیشتر نیز هیبت الحلبوسی را به عنوان رئیس ششمین دور از پارلمان عراق انتخاب کزدند.

با پایان جلسه پارلمان عراق و انتخاب هیئت رئیسه، نمایندگان طی مرحله آتی رئیس جمهور عراق و سپس نخست وزیر این کشور را انتخاب خواهند کرد.