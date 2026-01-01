۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳

رایزنی سفیر ایران و رئیس پارلمان عراق درباره تقویت روابط دوجانبه

رایزنی سفیر ایران و رئیس پارلمان عراق درباره تقویت روابط دوجانبه

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد و رئیس جدید پارلمان عراق دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه رایزنی کردند.

به گزارش کردپرس، محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد با هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد.

این دیدار در دفتر محمد الحلبوسی رئیس حزب تقدم انجام شد.

سفیر ایران در بغداد در ابتدای دیدار، انتخاب هیئت رئیسه پارلمان و انتخاب هیبت الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق را تبریک گفت.

در این دیدار دو طرف روابط دوجانبه عراق و ایران و راه‌های تقویت آن علاوه بر تحولات اوضاع منطقه را بررسی کردند.

سفیر ایران و الحلبوسی به بررسی شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک پرداختند.

ماهر الطراونه سفیر اردن در عراق نیز با الحلبوسی دیدار و انتخاب او به عنوان رئیس پارلمان را تبریک گفت.

دو طرف روابط فیمابین و گسترش همکاری را بررسی و درباره اوضاع منطقه و اهمیت هماهنگی در مسائل دارای اهمیت مشترک تبادل نظر کردند.

کد مطلب 2792313

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha