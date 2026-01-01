رایزنی سفیر ایران و رئیس پارلمان عراق درباره تقویت روابط دوجانبه

به گزارش کردپرس، محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد با هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد.

این دیدار در دفتر محمد الحلبوسی رئیس حزب تقدم انجام شد.

سفیر ایران در بغداد در ابتدای دیدار، انتخاب هیئت رئیسه پارلمان و انتخاب هیبت الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق را تبریک گفت.

در این دیدار دو طرف روابط دوجانبه عراق و ایران و راه‌های تقویت آن علاوه بر تحولات اوضاع منطقه را بررسی کردند.

سفیر ایران و الحلبوسی به بررسی شماری از مسائل دارای اهمیت مشترک پرداختند.

ماهر الطراونه سفیر اردن در عراق نیز با الحلبوسی دیدار و انتخاب او به عنوان رئیس پارلمان را تبریک گفت.

دو طرف روابط فیمابین و گسترش همکاری را بررسی و درباره اوضاع منطقه و اهمیت هماهنگی در مسائل دارای اهمیت مشترک تبادل نظر کردند.