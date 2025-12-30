به گزارش کردپرس، این منبع در گفتوگو با «دراو میدیا»، فشارها، درخواستها و تکلیفهای سیاسی زیادی برای کنار کشیدن دکتر ریبوار کریم از رقابت بر سر پست نایبرئیس دوم پارلمان عراق وجود دارد، اما تاکنون هیچ تصمیمی برای انصراف اتخاذ نشده و او از نامزدی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
بر اساس گزارشات، هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح، و فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، از جمله چهرههایی هستند که خواستار کنارهگیری ریبوار کریم از نامزدی شدهاند، اما این درخواستها تا این لحظه به نتیجه نرسیده است.
در همین حال، شاخوان عبدالله از نامزدی برای پست نایبرئیس دوم مجلس نمایندگان عراق کنار کشیده و فرهاد اتروشی بهعنوان جایگزین او معرفی شده است؛ موضوعی که رقابت بر سر این کرسی را وارد مرحلهای تازه کرده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که پارلمان عراق هنوز موفق به انتخاب نایبرئیس دوم خود نشده و رایزنیها و فشارهای سیاسی میان جریانهای مختلف همچنان ادامه دارد.
نظر شما