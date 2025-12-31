پیام بارزانی و اشتباه اتروشی، هرچه حزب دمکرات رشته بود را پنبه کرد

به گزارش کردپرس، پس از آنکه روز گذشته مثنی سامرائی از نامزدی برای ریاست پارلمان عراق کنارهگیری کرد، رقابت اصلی میان هیبت الحلبوسی و سالم عیساوی برای تصدی این پست شکل گرفت.
در همین چارچوب، فرهاد اتروشی، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، با رهبری حزب و شخص مسعود بارزانی تماس میگیرد تا درباره اینکه به کدامیک از دو نامزد رأی داده شود، کسب تکلیف کند.
در پاسخ به او گفته میشود که رأیها به سالم عیساوی داده شود و به هر شکل ممکن، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان نشود.
پس از این پیام، فرهاد اتروشی نامهای خطاب به نمایندگان حزب دمکرات مینویسد و به آنان اعلام میکند: «به دستور مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات، همگی به سالم عیساوی رأی میدهیم.»
اما بهجای آنکه این پیام در گروه واتساپی فراکسیون حزب دمکرات منتشر شود، به اشتباه در گروه واتساپی نمایندگان پارلمان عراق ارسال میشود. هرچند اتروشی پس از متوجه شدن خطا، پیام را حذف میکند، اما شماری از نمایندگان آن را مشاهده میکنند؛ از جمله محمد الحلبوسی که این پیام را میبیند.
این موضوع باعث نگرانی شدید الحلبوسی میشود و او این نگرانی را با دو نماینده حزب دمکرات در میان میگذارد. در نهایت، این نامه فرهاد اتروشی که بهاشتباه در گروه پارلمان منتشر شده بود، خشم جریانهای سُنّی را برمیانگیزد و آنان تصمیم میگیرند تحت هیچ شرایطی به نامزد حزب دمکرات برای پست نایبرئیس دوم پارلمان رأی ندهند.
