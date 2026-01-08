هیأت جنبش موضع میهنی با السودانی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، بر اساس این بیانیه، در این دیدار آخرین تحولات و وضعیت کنونی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تلاش مشترک نیروهای ملی برای تقویت امنیت و ثبات، حمایت از روند بازسازی، احیای اقتصادی و توسعه در سراسر کشور تأکید شد.

در ادامه این دیدار، بر اهمیت همکاری و هماهنگی برای تکمیل روندهای قانونی و استحقاقات قانون اساسی به‌گونه‌ای که با مطالبات شهروندان همخوانی داشته باشد و در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، تأکید شد؛ امری که هدف آن تداوم اجرای برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای در همه استان‌های عراق عنوان شده است.