۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۵

هیأت جنبش موضع میهنی با السودانی دیدار کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر نخست‌وزیری عراق از دیدار محمد شیاع السودانی با هیأتی از فراکسیون پارلمانی جنبش موضع میهنی خبر داد و اعلام کرد در این دیدار درباره تحولات اخیر و وضعیت کنونی کشور گفت‌وگو شده است.

به گزارش کردپرس، بر اساس این بیانیه، در این دیدار آخرین تحولات و وضعیت کنونی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تلاش مشترک نیروهای ملی برای تقویت امنیت و ثبات، حمایت از روند بازسازی، احیای اقتصادی و توسعه در سراسر کشور تأکید شد.

در ادامه این دیدار، بر اهمیت همکاری و هماهنگی برای تکمیل روندهای قانونی و استحقاقات قانون اساسی به‌گونه‌ای که با مطالبات شهروندان همخوانی داشته باشد و در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، تأکید شد؛ امری که هدف آن تداوم اجرای برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌ای در همه استان‌های عراق عنوان شده است.

