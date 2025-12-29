به گزارش کردپرس، جلسه تصمیمگیری در خصوص اجرای پروژه محور محمدیار–بناب که بخشی از آن در حریم تالاب درگهسنگی واقع شده است، در پی هشدار نظارتی بازرسی کل استان به استاندار و با هدف بررسی ملاحظات زیستمحیطی و قانونی پروژه تشکیل شد.
در این نشست، نمایندگان شرکت آب منطقهای، ادارهکل حفاظت محیط زیست و ادارهکل راه و شهرسازی حضور داشتند و ابعاد مختلف اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
روحالله محبوبی، بازرس کل قضایی استان آذربایجانغربی، با اشاره به حساسیت اکوسیستم تالاب درگهسنگی، بر ضرورت حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست تأکید کرد و گفت: اجرای هرگونه پروژه عمرانی در حریم تالابها باید کاملاً منطبق با قوانین و مجوزهای زیستمحیطی بوده و بدون وارد آمدن خسارت به طبیعت انجام شود.
او با بیان اینکه توسعه نباید به بهای تخریب محیط زیست صورت گیرد، افزود: دستگاههای مسئول مکلف به رعایت دقیق ضوابط قانونی هستند و انتظار میرود پیش از ورود به مرحله اجرا، جمعبندی نهایی و قانونی در خصوص این پروژه انجام شود، چراکه توقف پروژه به دلیل ناهماهنگیها قابل توجیه نیست.
بازرس کل قضایی استان همچنین بر لزوم پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه مسیر پروژه تأکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری همه دستگاههای ذیربط برای جلوگیری از هرگونه تخلف شد.
در پایان این جلسه مقرر شد بازدید میدانی مشترکی با حضور نمایندگان منابع طبیعی، راه و شهرسازی، دستگاههای قضایی و سایر نهادهای مرتبط از محل پروژه انجام شود تا پس از بررسی وضعیت موجود، در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز احتمالی و نحوه ادامه یا اصلاح اجرای پروژه تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
گفتنی است؛ بخشی از پروژه احداث محور بزرگراهی محمدیار به بناب از داخل تالاب درگه سنگی نقده عبور میکند، این موضوع رعایت ضوابط و مقررات محیطزیستی را به چالش کشیده است.
نظر شما