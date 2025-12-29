زن کشی در مهاباد/ضارب خودکشی کرد

به گزارش کردپرس، سرهنگ امیررضا رسولیان در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع درگیری و تیراندازی در یکی از محلات سطح شهر، بلافاصله نیروهای انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه ماموران حاکی از آن بود که اختلافات خانوادگی میان یک زوج جوان، عامل اصلی بروز این واقعه بوده است.

رسولیان بیا کرد: در این حادثه، مردی با هویت معلوم و حدوداً ۲۸ ساله، با استفاده از یک قبضه سلاح کمری به سمت همسر خود شلیک کرده و پس از مجروح ساختن وی، با همان سلاح اقدام به خودکشی نموده است.

فرمانده انتظامی مهاباد با اشاره به وضعیت سلامت مصدوم حادثه تصریح کرد: مجروح بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه با تلاش کادر درمان و انجام اقدامات فوری پزشکی، همسر ضارب از مرگ حتمی رهایی یافته و وضعیت عمومی وی رو به بهبود گزارش شده است.

او با ابراز تاسف از وقوع چنین حوادثی، بر لزوم خویشتن‌داری و بهره‌گیری از مراکز مشاوره برای حل اختلافات خانوادگی تاکید کرد.

گفتنی است؛ پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی جهت روشن شدن زوایای پنهان این حادثه توسط پلیس آگاهی در حال جریان است.