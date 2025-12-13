برآورد خسارت سیلاب چمچمال به ۲۰۰ میلیون دلار رسید

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش مرکز مشترک مدیریت بحرانها (LCC)، سیلاب تاکنون جان ۲ نفر را گرفته و ۱۲ نفر دیگر را زخمی کرده است. طبق این آمار، ۱۶۰۷ خانوار دچار خسارت شدهاند، ۲۰۰ دستگاه خودرو آسیب دیده، ۱۱۵ مغازه و سوپر مارکت خسارت دیده و ۴۵۰ پروژهٔ مختلف نیز دچار زیان شدهاند. همچنین آب رودخانهٔ چمچمال بهطور کامل طغیان کرده، بخشی از خیابانها و زمینها تخریب شده و منهولها و کانالهای فاضلاب مسدود شدهاند؛ موضوعی که در صورت تداوم بارندگی شدید، خطر بروز فاجعهای بزرگتر را افزایش میدهد.
با این حال، پیگیریهای میدانی نشان میدهد حجم واقعی خسارتها بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلامشده است. به گفتهٔ بخشدار ناحیهٔ شورش، تنها در این ناحیه بیش از ۷۰۰ خانه، بیش از ۲۵۰ خودرو و بیش از ۵۰ مغازه و انبار دچار خسارت شدهاند. شماری از شهروندان آسیبدیده نسبت به نبود خدمات و کوتاهی نهادهای مسئول اعتراض دارند. یکی از سیلزدگان در گفتوگو با شبکهٔ کردستان۲۴ گفت: «سیلاب خانه و تمام وسایل زندگیام را برد، بهویژه وسایل خودرو که ارزش آنها نزدیک به چهار میلیون دینار بود. فقط توانستم ۱۵ کودک را از غرق شدن نجات بدهم و با چشم خودم دیدم که آب یک نفر را با خود برد.»
او علت اصلی این فاجعه را ساختوساز غیرمجاز برخی منازل بر مسیر آبراهها دانسته و خواستار برخورد دولت با این تخلفات و آسفالتکردن کوچهها شد. این شهروند همچنین از وزارت آموزشوپرورش خواست در زمان بارندگی شدید، فعالیت مدارس را به حالت تعلیق درآورد.
شهروند دیگری که خودروی خود را در سیلاب از دست داده، گفت: «آبراه محله به دریاچه تبدیل شد و آب وارد خانههایمان شد. ناچار شدیم از روی دیوارها فرار کنیم تا جانمان را نجات دهیم. اگر فرمانداری و شهرداری فقط دو ساعت زودتر وارد عمل میشدند، این فاجعه رخ نمیداد، اما تاکنون جز نیروهای خیریه کسی به کمک ما نیامده است.»
همچنین یکی از کارمندان که هنگام وقوع حادثه در محل کار بوده، روایت میکند: «فرزندم با تلفن فریاد میزد که آب آنها را میبرد، بعد تماس قطع شد. همسایهها خبر دادند که سد شکسته و هیچ راه خروجی وجود ندارد.»
این شهروند با انتقاد از مسئولان میگوید: «پیشتر به ما قول داده بودند اینجا زمین مسکونی است، نه مسیر رودخانه، اما فریبمان دادند. حالا خانههایمان پر از گلولای و آب شده و نه فرماندار و نه شهرداری حتی به دیدن ما نیامدهاند.»
به گفتهٔ ساکنان منطقه، بیشتر لوازم خانگی و خودروهای آنان در سیلاب از بین رفته و آنها خواستار ورود فوری و میدانی دولت برای جبران خسارتها و جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای هستند.
