به گزارش کردپرس، دوران کالکان، عضو «آکادمی علوم اجتماعی عبدالله اوجالان» (یکی از نام های جایگزین برای حزب منحل شده کارگران کردستان/PKK)، در گفتوگو با مدیا خبر تی وی (Medya Haber TV)، گفت پرونده سوریه در وضعیت «قفل شده» قرار دارد و ترکیه با تمام توان، هر روز سوریه را تهدید میکند. او در عین حال تأکید کرد بر پایه اطلاعاتی که به آنها میرسد، «مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه» در برابر گفتوگو موضع بستهای ندارد و حتی گفته میشود نسبت به اجرای سازوکارها و تصمیمهای اعلامشده (از جمله آنچه از آن با عنوان «توافقات ۱۰ مارس» یاد کرد) نیز رویکردی باز دارد؛ به گفته او، برخی «محافل بیرونی» هم همین برداشت را مطرح میکنند و نشانهای از ردّ کامل گفتوگو دیده نمیشود.
کالکان در ادامه با اشاره به وضعیت «حکومت جولانی» (احمد الشرع رئیس جمهور دولت موقت سوریه) گفت این مدیریت زیر فشارهای چندگانه قرار دارد و تحت تأثیر قدرتهای مختلف—از بازیگران خارجی تا نیروهای منطقهای—ناچار است میان مطالبات متضاد موازنه برقرار کند و «همه را راضی نگه دارد». با وجود این، او مدعی شد که ترکیه مسئولیت وضعیت را به شکلی «یکطرفه» متوجه «مدیریت شمال و شرق سوریه» میکند و پرسید چرا در حالی که زمینه گفتوگو منتفی نیست، آنکارا همه چیز را از همین زاویه توضیح میدهد.
او دلیل این رویکرد را «اثرگذاری کُردها» در ساختار شمالشرق سوریه دانست و گفت وقتی ضدیت با کُردها تا این اندازه تشدید میشود، ادعای حل مسئله کُرد در داخل با یک تناقض جدی روبهرو خواهد شد. کالکان با طرح این استدلال که تضعیف کُردها در نهایت به تضعیف ترکیه نیز میانجامد، گفت سیاستی که بر «انکار کُرد» بنا شده، در یک قرن گذشته خود یکی از عوامل فرسایش و تضعیف کشور بوده است؛ به همین دلیل، به باور او ادامه همان ذهنیت و سیاستِ انکارگرایانه نهتنها راهحل تولید نمیکند، بلکه بحران را بازتولید میکند.
کالکان در پایان با تأکید بر ضرورت «تغییر پارادایم» گفت اگر قرار است مسئله کُرد با رویکردی دموکراتیک حل شود، باید ذهنیت و سیاستی که کُرد را انکار یا حذف میکند کنار گذاشته شود؛ او افزود در غیر این صورت، شعارهای همزیستی و برادری نیز به گفتارهایی بیپشتوانه تبدیل میشوند و امکان دستیابی به راهحل پایدار کاهش مییابد.
