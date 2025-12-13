پیشنهاد چرخشی برای وزارت داخله اقلیم؛ دو سال برای حزب دمکرات، دو سال برای اتحادیه میهنی

به گزارش کردپرس، مجید حمدامین، مسئول شاخهٔ اربیل اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود روز سه‌شنبهٔ آینده ۲۰۲۵/۱۲/۱۶ حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان برای گفت‌وگو دربارهٔ تشکیل دولت اقلیم کردستان با یکدیگر دیدار کنند.

وی گفت پیشنهادی مطرح شده است که پست وزارت داخله اقلیم کردستان به‌صورت دوره‌ای اداره شود؛ به‌گونه‌ای که دو سال در اختیار حزب دمکرات کردستان و دو سال در اختیار اتحادیه میهنی کردستان باشد.

مجید حمدامین در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان داشت اراده‌ای برای تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان وجود دارد و همهٔ طرف‌ها باید از این اراده حمایت کنند، در غیر این صورت این اراده شکننده بوده و ممکن است با کوچک‌ترین بحران فروبپاشد.

وی افزود در صورت دستیابی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات به توافق، پارلمان فعالیت خود را از سر خواهد گرفت و سپس رئیس اقلیم انتخاب می‌شود و او نیز فردی را مأمور تشکیل کابینهٔ آینده خواهد کرد.

این مقام اتحادیه میهنی در خصوص پست وزارت داخله اقلیم کردستان گفت ممکن است نوعی انعطاف میان حزب دمکرات و اتحادیه میهنی شکل بگیرد و پیشنهاد شده است این وزارتخانه به‌مدت دو سال در اختیار حزب دمکرات و دو سال در اختیار اتحادیه میهنی باشد.

او تأکید کرد دولت اقلیم کردستان باید هرچه سریع‌تر تشکیل شود، در غیر این صورت وضعیت شکنندهٔ کنونی می‌تواند تمام دستاوردها و تجربه‌ها را همانند سیلاب با خود ببرد.