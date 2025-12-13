به گزارش کردپرس، دبر اساس بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق، گوترش به‌منظور شرکت در مراسم رسمی اعلام پایان مأموریت نمایندگی سازمان ملل متحد برای کمک به عراق (یونامی) به پایتخت عراق سفر کرده است؛ مأموریتی که از سال ۲۰۰۳ در این کشور آغاز شده بود.

فؤاد حسین در جریان استقبال از دبیرکل سازمان ملل، قدردانی و تشکر دولت عراق را از نقش سازمان ملل و یونامی در حمایت از عراق در مراحل گذشته اعلام کرد و گفت پایان مأموریت یونامی نشان‌دهنده میزان پیشرفت، ثبات سیاسی و امنیتی و توانایی عراق در اداره امور ملی و تقویت حاکمیت و نهادهای قانون اساسی این کشور است.

از سوی دیگر، آنتونیو گوترش با ابراز خرسندی و افتخار نسبت به همکاری با عراق، تأکید کرد سازمان ملل همچنان از عراق حمایت خواهد کرد. وی افزود این حمایت از طریق چارچوب همکاری متناسب با مرحله آینده ادامه می‌یابد؛ چارچوبی که به تقویت توسعه پایدار، ثبات و شراکت بین‌المللی کمک خواهد کرد.

یونامی در سال ۲۰۰۳ و به درخواست دولت عراق تأسیس شد، اگرچه این نمایندگی به‌طور مستقیم مجری برنامه‌های انسانی یا توسعه‌ای نبود، اما نقشی کلیدی در هماهنگی فعالیت‌های بیش از ۲۰ نهاد وابسته به سازمان ملل در عراق ایفا کرد. رئیس یونامی هم‌زمان به‌عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق فعالیت داشت.

مأموریت یونامی شامل تسهیل گفت‌وگوی سیاسی میان جریان‌های عراقی و میان عراق و کشورهای همسایه، حمایت از روندهای انتخاباتی، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و هماهنگی کمک‌های انسانی در مناطق آسیب‌دیده از درگیری‌ها بود.

قرار است مأموریت این نمایندگی در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به‌طور رسمی پایان یابد؛ تصمیمی که پس از درخواست دولت عراق در ماه مه ۲۰۲۴ اتخاذ شد. نخست‌وزیر عراق پیش‌تر اعلام کرده بود بهبود شرایط امنیتی و سیاسی کشور، نیاز به ادامه حضور گسترده این نمایندگی را کاهش داده است.