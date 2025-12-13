سرخط خبرهای۲۲آذرخبرگزاری کردپرس

اوجالان: از همه میخواهم که بهصورت اخلاقی و انسانی اسلحه و خشونت را کنار بگذارند
عبدالله اوجالان، رهبر در بند PKK، در آخرین دیدار خود هشدار داد که خشونتهای اجتماعی، بهویژه در مناطق کردنشین ترکیه، به بحرانی جدی تبدیل شده است. او تأکید کرد که تنها با عقلانیت، گفتوگو و مسئولیتپذیری اجتماعی میتوان این مسائل را حل کرد. اوجالان از همه نیروهای سیاسی و اجتماعی خواست که در مقابله با خشونت فعال باشند و تأکید کرد که خشونت باید بیقید و شرط کنار گذاشته شود. او منشأ خشونتها را فقدان سازمانیافتگی اجتماعی دانسته و نقش حزب دموکراتیک خلقها (دم پارتی) را در روند صلح بسیار مهم برشمرد.
بازی بزرگ در کردستان سوریه: آیا آمریکا میتواند شکاف دمشق و کردها را پر کند؟
مسئله ادغام نیروهای کرد سوریه (SDF) در ارتش دولت سوریه با چالشهای زیادی روبهرو است، از جمله اختلافات سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک میان آمریکا، دمشق و کردها. مقامهای آمریکایی و سوری بر این باورند که این فرآیند نیازمند تغییر رویکرد واشنگتن و جدیت بیشتر از سوی کردها است. ایالات متحده میخواهد ادغام را تسریع کند، اما همچنان اختلافاتی بر سر خودمختاری سیاسی کردها و ساختار نظامی جدید وجود دارد. دمشق تأکید دارد که حاکمیت کامل باید بازگردد، در حالی که SDF میخواهد دستاوردهای خود را حفظ کند. کارشناسان معتقدند که تنها با یافتن راهی برای ادغام کردها در ارتش سوریه و حفظ جایگاه آنها در آینده کشور میتوان از بیثباتی جلوگیری کرد.
هاکان فیدان: کردهای سوریه باید بپذیرند که در هیچ کشوری دو نیروی مسلح موازی وجود ندارد
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در کنفرانس «یک سال پس از سوریه»، از وضعیت نیروهای مسلح در شمالشرق سوریه انتقاد کرد و هشدار داد که هیچ کشوری دو نیروی مسلح جداگانه را تحمل نمیکند. او تأکید کرد که YPG و SDF باید ساختارهای نظامی خود را ادغام کنند و از هرگونه تهدید به تجزیهطلبی و حمایت از گروههای تروریستی خودداری کنند. فیدان همچنین نسبت به عدم اجرای توافق ۱۰ مارس میان SDF و دمشق ابراز نگرانی کرد و بر لزوم حل مسائل از طریق گفتوگو و صلح تأکید نمود. او افزود که ترکیه اجازه نخواهد داد سوریه به «میدان هرجومرج» تبدیل شود و برای امنیت و ثبات منطقه، مسیر سیاسی باید پیش برود.
