به گزارش کردپرس، از ایسنا؛ سرهنگ حاتم ابراهیمی شنبه ۲۲ آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن الغدیر فرماندهی انتظامی ارومیه تشکیل شد در خصوص جزئیات ضوابط قانونی پلاک‌های منطقه آزاد،با اعلام افزایش تبلیغات و ادعاهای غیرواقعی در فضای مجازی درباره فروش و واگذاری خودرو با پلاک‌های منطقه آزاد گفت: در حال حاضر تنها مجوز صادرشده، مربوط به خودروهای خدماتی شهرداری‌ها، خودروهای امدادی و برخی ماشین‌آلات سنگین حوزه راهسازی است که آن هم با مجوز مشخص استانداری انجام می‌شود و شامل خودروهای شخصی نمی‌شود.

وی افزود: هیچ‌گونه مجوزی از سوی پلیس، دولت یا سایر مراجع ذی‌صلاح برای فروش، واگذاری یا تردد آزاد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح شهرها صادر نشده و مردم باید مراقب سوءاستفاده افراد سودجو باشند.

سرهنگ ابراهیمی با تأکید بر اینکه پلاک‌های منطقه آزاد «شخص‌محور» هستند، تصریح کرد: این پلاک‌ها به نام یک فرد مشخص صادر می‌شود و به هیچ عنوان قابل واگذاری، فروش یا استفاده توسط شخص دیگر نیست؛ حتی وکالت‌نامه نیز در این زمینه فاقد اعتبار قانونی است.

وی با تاکید بر اینکه برخلاف برخی ادعاها، هیچ شرکتی مجاز نیست با عنوان داشتن مجوز یا توافق با پلیس راهور اقدام به فروش پلاک منطقه آزاد کند، اظهار کرد: هرگونه توافق یا مصوبه احتمالی، تنها از طریق مراجع رسمی مانند هیئت دولت، شورای تأمین یا استانداری اعلام خواهد شد و پلیس راهور به‌صورت رسمی آن را اطلاع‌رسانی می‌کند.

رئیس پلیس راهور استان با اشاره به محدودیت‌های تردد این خودروها گفت: خودروهای پلاک منطقه آزاد حق خروج از محدوده منطقه آزاد را ندارند و در صورت صدور مجوزهای موردی نیز، فقط مالک پلاک می‌تواند از خودرو استفاده کند.

وی افزود: ساکنان محدوده مناطق آزاد نیز تنها می‌توانند سالانه چهار نوبت و هر بار حداکثر ۱۵ روز، با مجوز رسمی، خارج از محدوده منطقه آزاد تردد کنند و پس از آن موظف به بازگشت خودرو به همان محدوده هستند.

سرهنگ ابراهیمی همچنین به محدودیت زمانی این خودروها اشاره کرد و گفت: خودروهای واردشده به مناطق آزاد حداکثر ۱۰ سال اجازه تردد دارند و پس از آن باید از کشور خارج شوند و امکان تردد مجدد برای آن‌ها وجود ندارد.

وی با هشدار نسبت به تبعات حقوقی تخلف در این زمینه تأکید کرد: در صورت توقیف خودروهای پلاک منطقه آزاد خارج از محدوده مجاز، این وسایل نقلیه به مراجع قضایی معرفی و ممکن است به عنوان کالای قاچاق ضبط و حتی مصادره شوند.