به گزارش کردپرس، مرکز مترو شامگاه در بیانیهای اعلام کرد فاجعهٔ سیلاب در چمچمال، کلار و دیگر مناطق گرمیان، بهانهای برای تشدید رقابتها و تنشهای سیاسی نیست و رسانهها باید میان همدلی با آسیبدیدگان و تبلیغات سیاسی و حزبی تفکیک قائل شوند.
در این بیانیه آمده است وظیفهٔ رسانهها در زمان بحرانهایی مانند سیلاب، ارائهٔ اطلاعات دربارهٔ تغییرات شرایط جوی منطقه، مسیر حرکت سیلاب و خطرات احتمالی، هشدار به شهروندان دربارهٔ تهدیدها، و تسهیل ارتباط میان مردم با نهادهای رسمی و سازمانهای خیریه است؛ همچنین شناسایی نیازهای شهروندان آسیبدیده، نه ترویج گفتمانهای سیاسی آزاردهنده و بازتولید فضای تبلیغات انتخاباتی.
مرکز مترو تأکید میکند که بهرهبرداری از این فاجعهٔ انسانی برای منافع حزبی یا دستورکارهای سیاسی، نهتنها نقض اخلاق حرفهای روزنامهنگاری است، بلکه بیتوجهی آشکار به رنج مردمی است که سیلاب زندگیشان را زیرورو کرده و شایستهٔ شرمساری است.
مرکز مترو از دولت میخواهد با مسئولیتپذیری کامل عمل کند، بهویژه با توجه به پیشبینی ادامهٔ موجهای بارندگی شدید. اکنون زمان توجیه و بهانهتراشی یا چانهزنی سیاسی نیست، بلکه زمان اقدام میدانی و هماهنگی مؤثر است؛ بهخصوص آنکه این فاجعه نشان داد اقشار حاشیهنشین و فاقد حقوق چگونه زندگی دشواری را پشت سر میگذارند. همچنین از تلاشها و کمپینهای سازمانهای خیریه برای امدادرسانی به آسیبدیدگان قدردانی شده است.
مرکز مترو اعلام کرد که روند فعالیتهای کمیته امداد و کمکهای انسانی چمچمال را زیر نظر دارد؛ کمیته ای که به ابتکار قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم کردستان، برای مدیریت بحران، ارزیابی کمبودها و بررسی موارد کوتاهی تشکیل شده است. همچنین از روزنامهنگاران خواسته شده هماهنگی لازم را با این کمیته ای بهعنوان مرجع رسمی انجام دهند.
در پی سیلاب روز نهم ماه جاری در شهرستان چمچمال، خسارات مالی سنگینی به شهروندان وارد شد؛ بهگونهای که دو شهروند جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر زخمی شدند. بر اساس برآوردهای اولیه، میزان خسارات مادی حدود ۱۴ میلیارد دینار اعلام شده است.
همچنین در منطقهٔ بازیان، یک مهندس عربتبار بر اثر سیلاب غرق شد و تاکنون پیکر او پیدا نشده است. دو کودک دیگر نیز در شهرک لیلان در کرکوک و در کلارِ گرمیان، در پی بارندگی شدید و سیلاب جان خود را از دست دادند.
