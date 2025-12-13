۷۰ درصد سد ایلام پر شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، صادق علیمرادی اظهار داشت: ظرفیت سد ایلام در تراز نرمال ۶۱ میلیون مترمکعب و حجم کنونی آن ۴۳.۲ میلیون مترمکعب است که این نشان از پرشدگی ۷۰ درصدی آن دارد.

وی افزود: حجم سد کنگیر ایوان نیز در تراز نرمال ۱۹ میلیون مترمکعب است که اکنون با ۱۰.۱ میلیون مترمکعب، بیش از نیمی از مخزن آن (معادل ۵۲ درصد) پر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ایلام در باره وضعیت سد دویرج دهلران نیز گفت که حجم این سد در تراز نرمال ۲۰۵ میلیون مترمکعبی، اکنون نزدیک به ۱۰۹ میلیون مترمکعب برابر با ۵۳ درصد آب دارد.

علیمرادی بیان کرد: سد گلال چوار هم با حجم ذخیره نرمال ۱۹ میلیون مترمکعب، اکنون ۱۵.۶ میلیون مترمکعب آب دارد که برابر با ۸۱ درصد ظرفیت آن است.