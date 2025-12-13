۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۵

۱۳ مورد مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان ثبت شد

۱۳ مورد مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان ثبت شد

سرویس کردستان - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان، گفت: طی هفته گذشته، ۱۳ مورد مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در شهرهای مختلف استان ثبت شد که روند افزایشی دارد.

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: هفته گذشته در بانه ۵ نفر، سقز ۳ نفر، سنندج ۴ نفر و دیواندره یک نفر، بر اثر گازمونوکسید کربن مسموم شدند که ۴ نفر جان باختند.

وی اظهار کرد: مردم با رعایت نکات ایمنی، سرویس منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از وجود تهویه مناسب، از بروز چنین حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: نصب دتکتور (آشکارساز) گاز CO در نزدیکی اتاق‌های خواب و محل نصب وسایل گرمایشی ضروری است.

هدائی بر لزوم بررسی مدام دودکش، اطمینان از وجود تهویه کافی هنگام استفاده از بخاری یا آبگرمکن، آشنایی با علائم مسمومیت شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و ضعف شدید و مراجعه سریع به اورژانس تاکید کرد.

کد مطلب 2791678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha