۱۳ مورد مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن در کردستان ثبت شد

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: هفته گذشته در بانه ۵ نفر، سقز ۳ نفر، سنندج ۴ نفر و دیواندره یک نفر، بر اثر گازمونوکسید کربن مسموم شدند که ۴ نفر جان باختند.

وی اظهار کرد: مردم با رعایت نکات ایمنی، سرویس منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از وجود تهویه مناسب، از بروز چنین حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: نصب دتکتور (آشکارساز) گاز CO در نزدیکی اتاق‌های خواب و محل نصب وسایل گرمایشی ضروری است.

هدائی بر لزوم بررسی مدام دودکش، اطمینان از وجود تهویه کافی هنگام استفاده از بخاری یا آبگرمکن، آشنایی با علائم مسمومیت شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و ضعف شدید و مراجعه سریع به اورژانس تاکید کرد.