۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۰

نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس: کشاورزان را بدبخت کردیم

نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس: کشاورزان را بدبخت کردیم

سرویس آذربایجان غربی- نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: ما کشاورزان را بدبخت کردیم، گازوئیل به کشاورز نمی دهیم، آب و نهاده نمی دهیم، پول خرید تضمینی را به موقع نمی دهیم، اجازه صادرات محصولاتش را نمی دهیم، ماشین آلات کشاورزی نمی دهیم.

به گزارش کردپرس، کمال حسین‌پور در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی گفت:  اگر ما وکیل و نماینده ی مردمیم باید مشکل مردم، مشکل ما باشد و جلسات مجلس باید خروجی داشته باشد.

او افزود: امروزه دیگر مرغداران از پس هزینه های تولید بر نمی آیند.

حسین پور بیان کرد: چرا باغدار و کشاورز نتواند خودش محصول خود را صادر کند و مجبورش می کنیم به واسطه‌ها متوسل شود؟ کیفیت نامطلوب سموم کشاورزی، کشاورز را بدبخت کرده است.

او ادامه داد: ما کشاورزان را بدبخت کردیم، گازوئیل به کشاورز نمیدهیم، آب و نهاده نمیدهیم، پول خرید تضمینی را به موقع نمی دهیم، اجازه صادرات محصولاتش را نمی دهیم، ماشین آلات کشاورزی نمی دهیم.

نماینده سردشت و پیرانشهر گفت: ما اگر دست کشاورز را نمی گیریم حداقل پایش را نکشیم. اگر مجلس و دولت نمی‌تواند مشکلات کشاورز را حل کند، چه کسی می تواند؟

او تاکید کرد: مردم دیگر به جلسات و حرف‌ها و مصاحبه های ما اعتماد ندارند.


 

کد مطلب 2791667

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha