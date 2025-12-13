نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس: کشاورزان را بدبخت کردیم

به گزارش کردپرس، کمال حسین‌پور در نشست مشترک کمیسیون کشاورزی با وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر ما وکیل و نماینده ی مردمیم باید مشکل مردم، مشکل ما باشد و جلسات مجلس باید خروجی داشته باشد.

او افزود: امروزه دیگر مرغداران از پس هزینه های تولید بر نمی آیند.

حسین پور بیان کرد: چرا باغدار و کشاورز نتواند خودش محصول خود را صادر کند و مجبورش می کنیم به واسطه‌ها متوسل شود؟ کیفیت نامطلوب سموم کشاورزی، کشاورز را بدبخت کرده است.

او ادامه داد: ما کشاورزان را بدبخت کردیم، گازوئیل به کشاورز نمیدهیم، آب و نهاده نمیدهیم، پول خرید تضمینی را به موقع نمی دهیم، اجازه صادرات محصولاتش را نمی دهیم، ماشین آلات کشاورزی نمی دهیم.

نماینده سردشت و پیرانشهر گفت: ما اگر دست کشاورز را نمی گیریم حداقل پایش را نکشیم. اگر مجلس و دولت نمی‌تواند مشکلات کشاورز را حل کند، چه کسی می تواند؟

او تاکید کرد: مردم دیگر به جلسات و حرف‌ها و مصاحبه های ما اعتماد ندارند.



