خبرگزاری کردپرس _ برگزاری نمایشگاه کتاب کرمانشاه که پس از حدود هفت سال وقفه از ۱۴ تا ۲۱ آذر در محل دائمی نمایشگاههای استان برگزار شده، با انتقاد گسترده علاقهمندان فرهنگ مواجه شد؛ رویدادی که انتظار میرفت نقطه عطفی برای احیای فضای فرهنگی استان باشد، اما در عمل به مجموعهای از ضعفهای آشکار در اجرا، محتوای ارائهشده و کیفیت برگزاری تبدیل شد.
فضای نمایشگاه، بهجای حالوهوای یک رویداد فرهنگی و الهامبخش، بیشتر یادآور انباری بزرگ و سرد بود؛ از نورپردازی نامناسب تا دکوراسیون حداقلی و نبود هرگونه طراحی یا فضاسازی متناسب با یک رخداد فرهنگی. بسیاری از غرفهها با چیدمانی ساده و غیرحرفهای تنها میزهایی پر از کتابهای تکراری را ارائه میدادند؛ بدون تنوع موضوعی و بدون ردی از آثار شاخص، تازهنشر یا نمایشهای خلاقانه برای جلب مخاطب. کمبود حضور ناشران معتبر و غیبت آثار مهم، نمایشگاه را به یک بازار محدود و بیجان تقلیل داده بود.
در گفتوگوهای پراکنده میان بازدیدکنندگان، گلایههای مشترکی شنیده میشد؛ از نبود برنامههای جانبی مانند نشستهای نقد، رونمایی کتاب، کارگاههای آموزشی و گفتوگو با نویسندگان گرفته تا نبود حتی یک فضای جذاب برای کودک و نوجوان. بسیاری میگفتند نمایشگاه نه انگیزهای برای خرید ایجاد میکند و نه انگیزهای برای ماندن. این درحالی است که در بسیاری از استانها و شهرهای توسعهیافته، نمایشگاههای کتاب با طراحی بصری حرفهای، تنوع ناشران، حضور چهرههای ادبی و برنامههای فرهنگی تماموقت، به یک رویداد واقعی و اثرگذار فرهنگی تبدیل شدهاند؛ نمونههایی که نشان میدهد فقدان استانداردهای حداقلی، نه محدودیت اجتنابناپذیر، بلکه ضعف مدیریتی و نبود برنامهریزی است. برخی فعالان حوزه نشر نیز با اشاره به مدل جدید نمایشگاههای استانی—که قرار است مشارکت گسترده ناشران را تسهیل کند—تأکید داشتند که اجرای این الگو در کرمانشاه بدون نظارت و اقناع ناشران حرفهای انجام شده و در نتیجه به خروجی مطلوب نرسیده است.
نمایشگاه کتاب کرمانشاه در حالی برگزار شده که انتظار میرفت پس از سالها وقفه، فرصتی برای جانبخشی به فرهنگ مطالعه در استان باشد؛ اما کیفیت پایین اجرا، نبود چشمانداز فرهنگی مشخص، غیبت برنامههای جذاب و محدودیت در تنوع آثار، آن را به تجربهای ناامیدکننده برای مخاطبان تبدیل کرده است. بسیاری از اهالی فرهنگ معتقدند اگر قرار است این رویداد در سالهای آینده تداوم داشته باشد، باید از سطح یک فروشگاه موقت فراتر رود و با جذب ناشران حرفهای، طراحی استاندارد، محتوای غنی و برنامهریزی جدی فرهنگی، به جایگاه واقعی خود بازگردد؛ جایگاهی که نه تنها شأن فرهنگ و مردم کرمانشاه، بلکه شأن نمایشگاه کتاب را حفظ کند.
