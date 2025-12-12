استاندار: مدیریت شهری ارومیه در بخش عمرانی باید فعال تر باشد

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در آیین افتتاح پروژه زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی در ارومیه بهرهبرداری از این زیرگذر را نمونهای موفق از اجرای سریع پروژهها دانسته و افزود: شهر ارومیه امکان اجرای همزمان چندین پروژه مشابه را دارد و باید در این مسیر گامهای جدی برداشته شود.
او با تأکید بر لزوم جهش در طرحهای عمرانی ارومیه، گفت: بهرهگیری گستردهتر از ظرفیت بخش خصوصی میتواند روند توسعه شهری را سرعت دهد.
استاندار آذربایجانغربی ظرفیت بخش خصوصی را نیز موتور محرک توسعه دانسته و افزود: نقش شهرداریها در جذب سرمایهگذاری دارای اهمیت ویژه بوده و حضور مردم در کنار مدیریت شهری میتواند به تقویت روند توسعه کمک کند.
رحمانی در پایان با اشاره به طرحهای حملونقل شهری و موضوعات مهمی مانند ساماندهی میدان مرکزی شهر، اضافه کرد: مقدمات لازم برای بهبود این نقاط فراهم شده و انتظار میرود شهرداری در تکمیل طرحها با جدیت بیشتری حضور داشته باشد.
