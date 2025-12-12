اصغر عظیمی مهر در میان برگزیدگان نهایی جایزه ملی غزل

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ در همایش سومین دوسالانه جایزه ملی غزل که به نام شاعر معاصر مرحوم حسین منزوی نامگذاری شده و به میزبانی شهر زنجان برگزار گردید، اثر اصغر عظیمی‌مهر شاعر کرمانشاهی در میان پنج هزار اثر ارسالی به دبیرخانه کنگره ، جزو ۵ برگزیده نهایی قرار گرفت.

گفتنی است آیین اختتامیه این همایش در روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای امام خمینی شهر زنجان برگزار گردید.

اصغر عظیمی مهر از شاعران برجسته کشور است که آثار وی در جشنواره ها، همایش ها و صحنه های مختلف فرهنگی و ادبی مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته است.