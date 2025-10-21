نهمین نمایشگاه کتاب دیاربکر با تمرکز بر ادبیات کردی آغاز به کار کرد

نمایشگاه نهم کتاب دیاربکر با همکاری گروه نمایشگاهی «تویاب»، اتحادیه ناشران ترکیه و با حمایت اتاق بازرگانی آمد برگزار میشود. مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، اعضای اتحادیه ناشران، چهرههای فرهنگی و شمار زیادی از علاقهمندان به کتاب برگزار شد. به گفته برگزارکنندگان، این نمایشگاه فرصتی برای گردهمایی نویسندگان، مترجمان، ناشران و مخاطبان است و امسال برنامههای متنوعی برای کودکان و نوجوانان نیز تدارک دیده شده است.
یکی از بخشهای ویژه این دوره، برپایی نمایشگاهی با عنوان «ادای احترام به گابریل» است؛ بخشی که به یاد آلبر لوئی گابریل، باستانشناس فرانسوی که ۹۳ سال پیش نقشی مهم در مستندسازی و حفاظت از دیوارهای تاریخی آمد داشت، برگزار میشود. در این نمایشگاه عکسها و طراحیهای تاریخی او در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
امسال تمرکز ویژهای بر ادبیات و نشر کردی وجود دارد و ناشران کردی در بخشهای مختلف نمایشگاه حضوری پررنگ دارند. همچنین نشستها، کارگاهها و امضاهای کتاب با حضور نویسندگان و شاعران برجسته در طول هفته برگزار خواهد شد.
نمایشگاه کتاب دیاربکر هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر برای بازدید عموم باز است و ورود برای همه علاقهمندان رایگان است.
