کاهش ۱۰ درصدی صادرات از مرزهای استان کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ رضا نیک روش، وزن کالاهای صادراتی در هشت ماهه سپری شده از سالجاری از گمرکات این استان به خارج از کشور را ۴ میلیون و ۹۸۶ هزار تن عنوان کرد.

وی افزود: این میزان کالای صادراتی در هشت ماهه سپری شده از سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن ۶ درصد و در ارزش ۱۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

رضا نیک روش تصریح کرد: از مجموع صادرات هشت ماهه کالا از گمرکات استان، گمرک خسروی با صادرات ۶۵۷ میلیون و ۷۳۳ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۲۴ هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و گمرک پرویزخان با صادرات ۵۷۰ میلیون و ۴۳۶ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۳۵۶ هزار تن در جایگاه دوم قرار دارد.

ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه سهم کالاهای صادراتی گمرک سومار را ۴۵۷ میلیون و ۷۲۰ هزار دلار به وزن یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: این گمرک جایگاه سوم را در بین گمرکات استان از حیث وزن و ارزش کسب کرده است.

وی سهم گمرک شیخ صله از مجموع صادرات هشت ماهه استان را ۳۱۳ میلیون و ۶۱۶ هزار دلار به وزن ۴۵۲ هزارتن و سهم گمرک شوشمی را ۲۹ میلیون و ۷۴۰ هزار دلار به وزن ۳۶۴ هزار تن عنوان کرد.

رضا نیک روش عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان را شمش فولادی، میلگرد آجدار، نایلون رولی پلاستیکی، گوجه فرنگی، مصنوعات پلاستیکی، رافینیت مایع، سنگ مرمریت، پودر شیر خشک، انواع کلشی و کامپاند عنوان نمود.



