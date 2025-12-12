۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۳

حزب دمکرات کردستان بر اهمیت تصدی وزارت امور داخلی اقلیم تاکید کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- احمد کانی، عضو کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد که روند تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کردستان به‌زودی به پایان می‌رسد.

به گزارش کردپرس، وی تأکید کرد که مرحله‌ی کنونی اقلیم کردستان ایجاب می‌کند که پُست وزارت امور داخلی در اختیار حزب دمکرات کردستان باشد.
همچنین، آقای کانی از آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید عراق خبر داد و اشاره کرد که پُست ریاست جمهوری عراق به کُردها اختصاص دارد، اما هنوز نامزد نهایی برای این پُست تعیین نشده است.

بحث بر سر تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، همچنان ادامه دارد و احزاب اصلی درگیر رایزنی‌های فشرده هستند.

با وجود تأخیرها، این پُست به طور سنتی برای کُردها محفوظ است. در اقلیم کردستان نیز، تشکیل کابینه‌ی ششم پس از انتخابات سال گذشته با چالش‌هایی روبرو بوده است.

