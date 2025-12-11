به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش از سوی هیئت امرالیِ حزب دموکراسی و برابری خلقها (دم پارتی)، عبدالله اوجالان سیاستمدار در بند کُرد در آخرین دیدار خود با اشاره به رشد نگرانکنندهٔ خشونت در جامعهٔ ترکیه—بهویژه در مناطق کردنشین— هشدار داده است که حل این مشکلات باید از مسیر خرد، گفتوگو و مسئولیتپذیری جمعی انجام پذیرد. اوجالان گفته است که برای مهار این وضعیت، لازم است تمام افراد آگاه و مسئول در جامعه نقشی فعال برعهده بگیرند.
بنا بر گزارش آژانس خبری کُردی ولات در کردستان ترکیه، اوجالان گفته است که منازعات و درگیریهای میان خانوادهها، محلات، عشایر و گروههای اجتماعی بهتدریج به یک مسئله سراسری تبدیل شده و بهویژه در شهرهایی چون وان، دیاربکر و دیگر مناطق کردستان نمود یافته است. او افزوده که افزایش موج خشونت تأثیری مستقیم بر روابط اجتماعی، اعتماد عمومی و آرامش شهروندان گذاشته و این روند «بههیچوجه طبیعی نیست».
اوجالان با ابراز نگرانی شدید نسبت به افزایش خشونت در جامعه گفته است: «من احساس میکنم جامعه وارد وضعیت خطرناکی شده است؛ بهویژه خشونت علیه زنان بهشدت افزایش یافته و این مرا عمیقاً غمگین میکند.»
رهبر در بند PKK گفته که در صورت طی مرحلهٔ نخست روند صلح، مسائل اصلی مرحلهٔ دوم باید بر حل ریشهای خشونتهای اجتماعی متمرکز شود. او وعده داده است: «متعهد میشوم که در مدت کوتاهی در بیش از ده وزارتخانه کار خواهم کرد و نخستین موضوعی که روی آن تمرکز خواهم داشت، مهار خشونت اجتماعی خواهد بود. این مسئله را یک موضوع غیراخلاقی و نیازمند اقدام فوری میدانم.»
اوجالان خطاب به همهٔ نیروهایی که سخنانش را میشنوند گفته است: «از همه میخواهم که بهصورت اخلاقی و انسانی اسلحه را کنار بگذارند. حتی یک کلمهٔ آزاردهنده نباید علیه یکدیگر بر زبان آورده شود. مشکلات را با گفتوگو و عقل حل کنید. خشونت در خانواده، میان عشایر، در جامعه و در شهرها را رد میکنم و آن را رفتاری غیراخلاقی میدانم.»
اوجالان تأکید کرده که همهٔ افراد مسئول و دموکراسیخواه باید نقشی فعال در مقابله با خشونت ایفا کنند: «هرکس باید این مسئله را بهعنوان یک وظیفهٔ اخلاقی بپذیرد و در بالاترین سطح نقش خود را ایفا کند. گفتهام و باز هم میگویم: اگر در این روند حتی یک نفر نیز جان خود را از دست بدهد، آن روند موفق نیست. برای موفقیت، خشونت باید بیقید و شرط کنار گذاشته شود و حتی یک جملهٔ تحقیرآمیز نباید گفته شود.»
او منشأ بسیاری از خشونتها را «فقدان سازمانیافتگی اجتماعی» دانسته و گفته است: «بارها هشدار دادهام؛ جامعه باید خود را سازمان دهد. سازمانیافتگی از کوچکترین واحدهای جامعه آغاز میشود. این جامعه جامعهای بیتفاوت نیست. بزرگترین مبارزهٔ دموکراتیک، سازمانیافتگی مردم است.»
اوجالان در بخشی دیگر از گفتوگو نقش دم پارتی را برای مرحلهٔ دوم روند صلح تعیینکننده دانسته و گفته است: «در مرحلهٔ دوم من بهشدت روی این موضوع تمرکز میکنم. دم پارتی پتانسیل بزرگی دارد. باید به خود اعتماد کند. این حزب ستون اصلی سیاست در ترکیه است. چه ائتلاف جمهور و چه ائتلاف ملت، هیچکدام بدون حضور دم پارتی قادر به تشکیل دولت نیستند. جامعه باید سازمان یابد و حزب دِم باید به توانایی خود ایمان داشته باشد؛ پتانسیل آن بیش از ۲۰ درصد است.»
اوجالان در پایان نیز از همهٔ نیروهای دموکراتیک خواسته است که در روند حل خشونت اجتماعی مسئولیت بپذیرند و برای ادغام و آرامسازی فضای جامعه نقشآفرینی کنند.
نظر شما