تاکید حزب دمکرات کردستان بر اصول قانون اساسی برای مشارکت در دولت عراق

به گزارش کردپرس، سیداد بارزانی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، گفت‌وگویی اختصاصی با "کوردستان ۲۴" اعلام کرد که شرط اصلی حزب دمکرات کردستان برای مشارکت در تشکیل دولت جدید عراق، اجرای کامل قانون اساسی و پایبندی به اصول بنیادین توازن، مشارکت و توافق است.

وی افزود که برای تحقق این اهداف، کمیته‌هایی تشکیل و گفت‌وگوها با سایر جریان‌های سیاسی آغاز خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان، نیز در حاشیه‌ی ششمین «اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه (MEPS ۲۵)» در دانشگاه آمریکایی-دهوک، بر لزوم اجرای قانون اساسی و تعهدات تأکید کرده بود.

او تصریح کرد که هر طرفی که مایل به تشکیل ائتلاف با حزب دمکرات کردستان و مشارکت این حزب در دولت آینده‌ی عراق است، باید به قانون اساسی پایبند باشد و هر کسی که قانون اساسی را اجرا نکند، باید مسئول شناخته شده و مجازات شود.

حزب دمکرات کردستان، پس از کسب ۲۷ کرسی و بیش از یک میلیون رأی در انتخابات اخیر عراق، نقشی کلیدی در مذاکرات برای تشکیل دولت فدرال آتی ایفا می‌کند. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کردستان و رئیس هیئت امنای دانشگاه آمریکایی-دهوک، ششمین «اجلاس صلح و امنیت خاورمیانه» را که با حضور مسعود بارزانی، نخست‌وزیر عراق محمد شیاع سودانی و رئیس اقلیم کردستان نچیروان بارزانی و دیگر شخصیت‌های سیاسی و دانشگاهی از سراسر جهان برگزار شد، افتتاح کرده بود.

