مدیریت شهری قروه نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه مناسب سازی برای معلولان پاسخگو باشد

«صادق حسین زاده» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس از عملکرد مدیریت شهری قروه انتقاد کرده و اظهار داشت: شورای قروه بارها به ما در راستای اهداف مرتبط وعده های بسیار دادند اما نه تنها به وعده های خود عمل نکردند بلکه نسبت به انتقادات هم بی تفاوت هستند.

او یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری را در انجام مسئولیت های اجتماعی دانست و نسبت به اینکه شورای شهر و شهرداری در این زمینه ورود نکرده و اقدامی به ویژه در حوزه معلولان نداشته اند، معترض است. «مسئولیت های اجتماعی جزو وظایف ذاتی ادارات منجمله شهرداری است که باید به موضوع اجتماعی هم توجه ویژه ای داشته باشند. اما شهرداری در حوزه اجتماعی به ویژه برای معلولان ورود نکرده و کاری انجام نداده و به شدت نسبت به عملکرد شهرداری و شورای شهر معترضیم و صدایمان در این مورد بلند است».

«حسین زاده» از شورای شهر و شهرداری خواست که بگویند چه عملکردی در این مدت داشته اند؟ بحث مناسب سازی و دسترس پذیری جزو وظایف مدیریت شهری است و نیازی به منت نیست و باید کار کنند و همچنین انجام مسئولیت های اجتماعی هم در وظایفشان هست و اینکه چرا اهمیتی به این مسئله مهم نمی دهند جای تأسف دارد.

از نظر او نخستین مسئله در امور معلولان مربوط به فرهنگ سازی در جامعه است. «درد ما اجتماعی است حتی اگر مقوله مناسب سازی هم کامل شود تا زمانی که مناسب سازی فرهنگی نشده باشد عملاً کاری انجام نداده ایم. مردم باید نسبت به حقوق معلولان آگاه شوند و این جزو وظایف مسئولیت های اجتماعی شهرداری هاست. به عنوان مثال وقتی یک رمپ ویژه نابینایان در معابر زده می شود و آن مغازه دار و آن شهروند هنوز نمی داند این رمپ برای چیست و اقدام به تخریب و یا مسدود کردن آن می کند، نمی توان مدعی مناسب سازی شد! چون که هنوز مفهوم رمپ برای مردم جا نیفتاده و این آگاه سازی وظیفه شهرداری است که در قالب همان مسئولیت اجتماعی می گنجد».

مشاور فرماندار قروه در ادامه تأکید کرد که بارها شده از شهرداری خواسته ایم بنری جهت فرهنگ سازی درباره حقوق معلولان بزند اما هربار می گویند این جزو وظایف شهرداری نیست این در حالی است که برای برنامه های دیگر جزو وظایفشان بوده اما برای کارهای معلولان وظیفه خود نمی دانند! این ایراد از شورای شهر است و باید بررسی شود، شهرداری نمی تواند فقط برای بخش خاصی کار کند.

«صادق حسین زاده» با بیان اینکه روی موضوع اجتماعی بسیار تأکید دارند از تدوین و تعیین تکالیف قانونی دستگاه های فرهنگی و دستگاه های دیگر در این زمینه گفت.

او شورای شهر را به پاسخ گویی فراخواند و تصریح کرد که شورای شهر به ما وعده دادند اما وعده های خود را عملی نکردند و باید پاسخ گو باشند که چرا کاری نکرده اند. «من از شورای شهر می پرسم که از نظر آنان این شهر مناسب زندگی کردن سالمندان هست؟ وقتی ما از مناسب سازی سخن می گوییم تنها برای معلولان نیست بلکه برای تمامی شهروندانی است که از نظر جسمی ناتوان هستند. و آیا محیط شهری قروه برای این شهروندان قابل دسترس هست؟ از بانک ها گرفته تا مراکز درمانی و مطب های پزشکی… کدامیک شرایط دسترس پذیری را دارند؟ چه نهادی به این مراکز مجود داده؟ چرا شهرداری بدون در نظر گرفتن قانون مناسب سازی مجوز و پایان کار می دهد؟ همه این ها از ضعف شورای شهر است و باید توضیح دهند»./