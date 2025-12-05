به گزارش کردپرس، جوهر محی‌الدین هرکی، رئیس مرجع هرکیان، با انتشار بیانیه‌ای اتهامات و ادعاهای مطرح‌شده از سوی دستگاه امنیتی حزب دمکرات کردستان را «بی‌اساس و ساختگی» خواند و اعلام کرد که آماده است در برابر هر دادگاه بی‌طرف بین‌المللی حاضر شود.

هرکی در این بیانیه تأکید کرده است که «شکنجه، آزار شهروندان کُرد و نمایش اجباری افراد بر صفحه تلویزیون با هدف جاانداختن دروغ و اتهام»، هرگز نمی‌تواند افکار عمومی کردستان را فریب دهد. او افزود: «دستگاه امنیتی حزب دمکرات نمی‌تواند با ساخت اتهام، چهرهٔ سیاه خیانت‌ها، معامله بر سر خاک، و کشتن فرزندان کُرد را سفید جلوه دهد؛ مردم کردستان به‌خوبی این روش‌ها را می‌شناسند.»

وی با خطاب قرار دادن دولت اقلیم گفت: «سران شما نهادهای دولتی را برای منافع خود و فرزندان‌تان به کار می‌گیرید و هر زمان احساس خطر کرده‌اید به ابزار فشار و سرکوب متوسل شده‌اید.»

هرکی با اشاره به نقش خانوادهٔ هرکی در جنگ با داعش خاطرنشان کرد: «در نخستین روزهای نبرد با داعش، ما و جوانان هرکی با تمام وجود از خاک اقلیم دفاع کردیم، اما شما بی‌شرمانه در تلویزیون می‌گویید که ‘سرکوب لازم است’.»

او ضمن درخواست از نهادهای داخلی و بین‌المللی برای بررسی حقیقت ادعاهای مطرح‌شده از سوی دستگاه اطلاعاتی، گفت: «ما خواهان ارائه سند و مدرک معتبر هستیم، نه تکیه بر اعتراف‌گیری اجباری. اگر دادگاه بین‌المللی و بی‌طرفی تشکیل شود، آماده‌ایم در آن حاضر شویم تا همه مردم کردستان و جهان بدانند حق با کیست.»

رئیس مرجع هرکیان همچنین تأکید کرد که «نمایش تلویزیونی یک جوان هرکی و وادارکردن او به بیان سخنان تحمیلی، هیچ اعتبار و اساس قانونی ندارد» و هشدار داد که «این رفتارها تنها باعث افزایش تنش و بحران در میان خانواده و جامعه هەرکی خواهد شد.»

او در پایان، «پیروزی اراده هرکیان» را قطعی دانست و این اقدام‌ها را «مایه شرمساری برای دشمنان هرکی و هویت هرکی» توصیف کرد.

