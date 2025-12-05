فیلم «حیران» به جشنواره جهانی دهوک راه یافت

به گزارش کرد پرس، اسماعیل پاشایی هنرمند نامدار و پیشکسوت سقزی ین بار با حضور در فیلم کوتاه «حیران» نقش اصلی این فیلم را بازی میکند که یکی از فیلمهایی است که به بخش بینالملل فیلمهای کوتاه جشنواره جهانی فیلم دهوک راهیافته است.
این فیلم با موضوعی انسانی، در روستاهای سردشت و پیرانشهر فیلمبرداری شده است. داستان آن دربارهٔ پیرمردی است که پس از درگذشت همسرش، با دغدغهای عاطفی درباره محل دفن او روبهرو میشود؛ مسئلهای که روایت را به مسیری تأثیرگذار و انسانی میکشاند.
فیلم حیران کاری از آرش رفیعی از کُردهای ارومیه است که امسال در دوازدهمین دوره این جشنواره با حضور کارگردانانی نامآور از سراسر جهان راهیافته است.
اسماعیل پاشایی متولد سال ۱۳۳۷ بازیگر تئاتر و سینما در سقز است که در عرصههای مختلف این هنر فعالیت میکند. وی چندین دوره دبیری جشنواره تئاتر کردی سقز، بازی در فیلمهای مختلف، نویسندگی، کارگردانی و بازیگری در نمایشهای مختلف را در کارنامه خود دارد و یکی از چهرههای سرشناس و مردمی در این عرصه است.
جشنواره بینالمللی فیلم دهوک از ۱۸ تا ۲۶ آذر در شهر زیبای دهوک برگزار می شود.
