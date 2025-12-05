واکنش دولت اقلیم کردستان به حواشی سفر مسعود بارزانی به شرناخ

به گزارش کردپرس، در بیانیه دولت اقلیم آمده است: «سفر تاریخی مسعود بارزانی به شرناخ و جزیری، با میزبانی رسمی و استقبال قابلتقدیر مردم و مقامات ترکیه همراه بود؛ اما پس از آن، بازخوانیها و تفسیرهای نادرست و دور از هدف، نگرانیهایی ایجاد کرد.»
دولت اقلیم با تأکید بر اهمیت مرحله کنونی در روابط اقلیم کردستان و جمهوری ترکیه افزود: «فرآیند صلح در ترکیه، گامی مثبت در جهت حل یکی از مسائل بزرگ و حساس این کشور است. ما از تلاشهای دولت و احزاب حاکم ترکیه و همه طرفهایی که در پیشبرد این روند نقش داشتهاند قدردانی میکنیم.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «ضروری است همگی با همکاری یکدیگر برای کاهش نگرانیها تلاش کنیم و روابط را تقویت کرده، به سوی ثبات، همزیستی و حفظ منافع مشترک حرکت کنیم.»
این موضعگیری دولت اقلیم در حالی منتشر میشود که دو روز پیش، سخنگوی دفتر بارزانی در واکنش به اظهارات دولت باغچلی ـ رهبر حزب حرکت ملی ترکیه ـ اعلام کرده بود که انتقادهای باغچلی نسبت به سفر مسعود بارزانی «بر پایه ذهنیت قدیمی و شوونیستی» است و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.
سخنگوی دفتر بارزانی تأکید کرده بود: «.پیشتر تصور میکردیم خداوند به دولت باغچلی هدایت عطا کرده و او دست از نژادپرستی و شوونیسم برداشته است، اما گویا همان گرگهای خاکستری سابق اکنون بر پوست گوسفند ظاهر شدهاند.»
بیانیە سخنگوی دفتر بارزانی واکنش شدید دولت ترکیه و حزب اردوغان را برانگیخت و خواستار " اصلاح این اشتباه بزرگ" شدند.
نظر شما