به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی با بیان اینکه این طرح با هدف ایجاد فرصت‌های اشتغال و انتقال تجربه در محیط کار اجرا می‌شود، گفت: دانش‌آموختگان کارشناسی و بالاتر می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه و طی مراحل ارزیابی، در واحدهای اقتصادی استان به‌عنوان کارورز فعالیت کنند و طی سه ماه دوره آموزش، کمک‌هزینه ماهانه دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای کارفرمایان، افزود: اگر کارفرما پس از سه ماه تمایل به ادامه همکاری با کارورز داشته باشد، یک سال از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود و وزارت تعاون سهم بیمه فرد را محاسبه و پرداخت می‌کند.

صلواتی جذب کامل سهمیه ۳۵۰ نفری را فرصت بهره‌مندی استان از سهمیه شناور عنوان کرد و اظهار کرد: در صورت تکمیل ظرفیت، امکان دریافت سهمیه بیشتر از سهمیه سایر استان‌ها وجود خواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین از اجرای «طرح یارانه دستمزد» با سهمیه ۱۱۰ نفر خبر داد و ادامه داد: افراد دارای مدرک بالاتر از کاردانی و حداکثر ۳۵ سال که فاقد بیمه هستند، می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.

وی با توضیح درباره حمایت‌های مالی این طرح، یادآور شد: ماهانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و معتادان بهبود یافته پرداخت می‌شود و در مجموع، تا سقف ۳ میلیون تومان به مدت ۱۲ ماه به مشمولان اختصاص می‌یابد.

صلواتی مشارکت کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی را در این برنامه‌ها آزاد دانست و بیان کرد: تمامی واحدهای دارای مجوز فعالیت و کد کارگاهی می‌توانند در طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای ثبت‌نام کنند.

وی گفت: کارجویان و کارفرمایان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به ادارات کاریابی شهرستان‌ها یا سامانه سیاست‌های فعال بازار کار به نشانی Almp.mcls.gov.ir مراجعه کنند.