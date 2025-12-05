۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱

سهم ۳۵۰ نفری کردستان در طرح کارورزی دانش‌آموختگان/اعلام مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد

سهم ۳۵۰ نفری کردستان در طرح کارورزی دانش‌آموختگان/اعلام مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد

سرویس کردستان ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان از اختصاص سهمیه ۳۵۰ نفره برای اجرای «طرح کارورزی دانش‌آموختگان» در این استان خبر داد و تأکید کرد تمامی شهرستان‌ها مشمول اجرای این برنامه هستند.

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی با بیان اینکه این طرح با هدف ایجاد فرصت‌های اشتغال و انتقال تجربه در محیط کار اجرا می‌شود، گفت: دانش‌آموختگان کارشناسی و بالاتر می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه و طی مراحل ارزیابی، در واحدهای اقتصادی استان به‌عنوان کارورز فعالیت کنند و طی سه ماه دوره آموزش، کمک‌هزینه ماهانه دریافت خواهند کرد.

وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای کارفرمایان، افزود: اگر کارفرما پس از سه ماه تمایل به ادامه همکاری با کارورز داشته باشد، یک سال از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود و وزارت تعاون سهم بیمه فرد را محاسبه و پرداخت می‌کند.

صلواتی جذب کامل سهمیه ۳۵۰ نفری را فرصت بهره‌مندی استان از سهمیه شناور عنوان کرد و اظهار کرد: در صورت تکمیل ظرفیت، امکان دریافت سهمیه بیشتر از سهمیه سایر استان‌ها وجود خواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین از اجرای «طرح یارانه دستمزد» با سهمیه ۱۱۰ نفر خبر داد و ادامه داد: افراد دارای مدرک بالاتر از کاردانی و حداکثر ۳۵ سال که فاقد بیمه هستند، می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.

وی با توضیح درباره حمایت‌های مالی این طرح، یادآور شد: ماهانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و معتادان بهبود یافته پرداخت می‌شود و در مجموع، تا سقف ۳ میلیون تومان به مدت ۱۲ ماه به مشمولان اختصاص می‌یابد.

صلواتی مشارکت کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی را در این برنامه‌ها آزاد دانست و بیان کرد: تمامی واحدهای دارای مجوز فعالیت و کد کارگاهی می‌توانند در طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای ثبت‌نام کنند.

وی گفت: کارجویان و کارفرمایان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به ادارات کاریابی شهرستان‌ها یا سامانه سیاست‌های فعال بازار کار به نشانی Almp.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 2791420

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha